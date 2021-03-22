黃玉山難忘任內公大改名「都大」　有部分學生不滿但「無可能個個都喜歡」

▲ 公大校長黃玉山對於大學改名一事刻象深刻。（程志遠攝）

公開大學校長黃玉山本月31日退休，他形容在公大任內7年，是其從事高等教育多年來最有滿足感的時刻，談及對於公大改名一事印象深刻，曾引起部分學生不滿，他坦言很難找到人人都喜歡的校名，重申過程中有諮詢學生及校友，強調大學改名後仍會秉持培育各方面的人才，期望新校名獲立法會大通過後，今年9月新學年可正式轉用新校名。

黃玉山今日（22日）會見傳媒，回顧自2014年4月至今任內7年在公大的工作，相當具有挑戰性，提及作為自資院校的公大，學生人數由上任初期約6,000人，現已大幅提升至約10,090名學生；其任內亦增設創意媒體及物理治療等新課程，並有3個新校舍相繼落成，包括今日用作會見傳媒、剛於今年初啟用的賽馬會健康護理學院。

被問到任內有何深刻事情，他提及大學將改名「香港都會大學」一事，指校方最初無意改名，後來有學生及教師提出大學「公開」一詞影響就業及研究工作等，大學後來決定啟動改名工作，起初也沒想過事情如此繁複。

冀9月新學年轉用新校名 將推出新校徽

黃玉山指，大學經過多次諮詢學生及校友等，收到上千個提名後進行篩選，仍有部分同學對新校名不滿，他坦言「無可能個個人都喜歡」，透露「都會」一名也不是他心目中最理想的名稱，但經過討論後也認同新校名能反映香港大都會、富有活力，以及不是單單反映個別學科，今年農曆新年與過去10多屆學生會會長見面時曾談及改名，也獲席上校友支持。

他又透露，大學已公開徵集到約1,000個新校徽設計，300多個來自校內人士，大學稍後將評審出三甲，再邀請本港著名設計師，參考入圍作品設計，設計最終的校徽，再經過校方及校董會批准。

回望公大任期最有滿足感 退休任研資局主席

黃玉山退休前夕，獲政府委任研究資助局主席，任期由本月初開始。因其身兼港區人大代表的身份，被外界質疑會否「染紅」研資局，他回應時說，有關說法眼光狹窄，相信自己獲委任是出於其過去一直在學術界的工作。

黃玉山形容，過去從事高等教育界、先後在多間院校工作約40年來，最後在公大這7年是最有滿足感，相信也會是人生值得回味的時候，將不帶遺憾退休。

▲ 公大校長黃玉山過去7年任內有多棟校舍落成，包括賽馬會健康護理學院。（程志遠攝）

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記者：馮琪雅