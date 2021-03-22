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全國人大常委會本月29至30日加會　拍板香港選舉制度細節

政治 19:30 2021/03/22

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全國人大會議早前決定，將修改基本法附件一及二，完善香港選舉制度。全國人大常委譚耀宗回覆查詢時表示，人大常委會已決定，將於本月29至30日加開會議，議程為完善基本法附件一、二。

中央今次就香港選舉制度做「大手術」，大幅改革選舉委員會，以及立法會選舉組成，預料人大常委下周會就立法會直選、功能及選委會議席分配柏板。

候選人資格審查委員會方面相信亦有觸及。譚耀宗早前認為，候選人資格審查委員會方面，成員要熟悉法例而且不會參選，不打算參選的可能較年長。他又說，有意見認為成員要由人大常委會任命，他認為建議合理。

特區政府早前已表示，未來12個月將有3場重要選舉，包括立法會、選委會及特首換屆選舉。當人大常委會修訂《基本法》附件一、二後，港府就會擔起主動解釋、安排，並爭取盡快落實完善本港選舉制度的工作。

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記者：李淇

選舉 譚耀宗 基本法 立法會 立法會選舉 人大常委

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