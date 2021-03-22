女警涉向詐騙案疑犯索折扣買名牌袋　否認公職人員索取利益等罪受審

▲ 女商人莊思敏。（王仁昌攝）

29歲女警員涉於調查1宗懷疑詐騙案時，向店鋪女職員收取利益作為查案報酬，包括以折扣價獲得名牌手袋、運動鞋及珠寶等，涉案女警被控公職人員索取利益等共5罪，2名女職員則被控向公職人員提供利益罪。案件今（22日）於西九龍裁判法院開審，女商人供稱，當時因涉詐騙案被捕，女警曾帶她到會面室錄口供，並問她可否用折扣價購買名牌手袋，女警又指須在1個月內向受害人還款，指「而家俾緊機會你」。

涉案3名被告為李倩華（29歲；警員）、梁慧嘉（45歲；時裝公司前部門經理）及庄澳琳（31歲；珠寶公司前文員）。李否認4項公職人員索取利益罪及1項公職人員接受利益罪；梁及庄各否認1項向公職人員提供利益罪。

控罪指，李於2017年11月至2018年2日向梁及庄、詐騙案女商人莊思敏、以及報案人黃姍姍索取折扣價，以取得1個Chanel、1個Celine手袋、1對Gucci波鞋、Nicolas & Bears產品及1對耳環，作為調查該案的誘因或報酬。

梁及庄則於2017年12月及2018年2月，向李以折扣價提供1對波鞋及1對耳環；涉案波鞋獲半價折扣，價值2,450元；涉案耳環則以低於市價兩至三成購入，價值4,500元。

涉及上述詐騙案的女商人莊思敏供稱，她於2017年9月20日因涉詐騙案被捕，李於尖沙嘴警署問她會否認罪及會否還錢給受害人，她當時回應指不會認罪，但會還款，並問李可否保釋。

莊供稱，當時李向她指不可以，又指一旦她聘請律師，便會帶她上庭起訴，李及後帶她去錄口供，其間李問她可否用折扣價購買名牌手袋。莊指可以，惟李沒有回應並離開，當時亦有2名男警在場。

莊續供稱，李其後折返並表示她須1個月內向受害人還款，並表明「而家俾緊機會你」，不會提出起訴。莊指當時她懷疑李所指的機會，是指用折扣價為李買手袋。

辯方盤問時，向莊指出，於2017年10月20日，當莊返回尖沙咀警署續保時，包括李在內的調查警員與莊「有傾有講」，而莊曾主動談及代購事宜，莊不同意說法。案件明（23日）續審。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：王仁昌