教育局首屆小學中史常識問答比賽反應踴躍　各中小學將獲發1至2套內地國情書冊

▲ 教育局將向全港中小學派發內地國情教育書冊《我的家在中國》。（資料圖片／中新社影片截圖）

教育局局長楊潤雄早前接受內地傳媒訪問，透露局方將向全港中小學派發內地國情教育書冊《我的家在中國》，有關傳媒報道翌日，教育局今日（22日）便向各中小學及特殊學校發通告，指有關書冊是下月舉辦的首屆小學中國歷史文化常識問答比賽「參考讀物」，因比賽「反應踴躍」，故不論參賽與否，所有中小學均會獲發1至2套書冊，作為輔助材料。

教育局在通函中表示，一直透過不同舉措，協助學校推行中國歷史中華文化教育，包括為學校提供與相關建議書目，並鼓勵學校配合主題舉辦閱讀活動，讓學生加深認識中國歷史，培養對國家、民族及國民身份的認同。

為進一步營造學習中國歷史和中華文化的氛圍，教育局早前已公布將於4至7月舉辦「華萃薪傳─第一屆全港小學中國歷史文化常識問答比賽」，邀請全港小學參加。

局方指，《我的家在中國》叢書是大會建議閱讀材料之一，通過城市、節日、湖海、民族、山河及道路共6個系列，讓學生從不同方面認識國家的歷史文化及發展，由於上述比賽反應踴躍，故此不論學校參賽與否，教育局均會贈送《我的家在中國》叢書，每所小學將獲發2套，中學及特殊學校則可獲1套，作為上述比賽的參考讀物，亦可作為推廣中國歷史和中華文化教育的輔助材料。

大會同時提供其他適合小學生的網上閱讀資源，內容涵蓋歷史、文化、地理、語文及古典詩文等，並已上載至比賽網站。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅