【甲型禽流感】廣西50歲男子感染甲型禽流感後離世　衞生防護中心正密切監察個案

▲ 衞生署衞生防護中心今日（22日）正密切監察廣西新增一宗人類感染甲型禽流感（H5N6）個案（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（22日）正密切監察廣西新增一宗人類感染甲型禽流感（H5N6）個案，並再次呼籲市民，不論在本地或外遊期間，應時刻保持個人、食物和環境衞生。

個案涉及一名居於廣西河池市的50歲男子。他於2月16日出現病徵，2月17日因嚴重肺炎入院接受治療。該病人於3月2日去世。

自2014四年至今，內地衞生當局通報共30宗人類感染甲型禽流感（H5N6）個案。

衞生防護中心發言人表示，所有新型甲型流感，包括H5N6，在香港均為法定須呈報傳染病。

發言人指，市民如到內地或其他受影響地區，緊記避免到濕貨街市、活禽市場或農場。探訪親友時，留意是否有散養家禽。切勿購買活禽或新鮮屠宰家禽，避免接觸禽鳥或其糞便。到任何有活禽的地方時，應時刻保持個人及手部衞生。

發言人亦指，從受影響地區回港後，若出現病徵，應立即求診，並主動告訴醫生最近曾到過的地方，以便對潛在疾病及早作出診斷和治療。外遊時如曾見過任何活禽，因有可能曾接觸受污染環境，應告知醫生，有助診斷可能屬禽流感的個案，並適時安排所需調查和適當治療。

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記者：曾卓鋒