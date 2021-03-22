  • 19°C
香港時間 : 2021322日 (週一) 22:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 大步走 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【甲型禽流感】廣西50歲男子感染甲型禽流感後離世　衞生防護中心正密切監察個案

社會 21:47 2021/03/22

分享：

熱門 大步走 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

衞生署衞生防護中心今日（22日）正密切監察廣西新增一宗人類感染甲型禽流感（H5N6）個案（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（22日）正密切監察廣西新增一宗人類感染甲型禽流感（H5N6）個案，並再次呼籲市民，不論在本地或外遊期間，應時刻保持個人、食物和環境衞生。

個案涉及一名居於廣西河池市的50歲男子。他於2月16日出現病徵，2月17日因嚴重肺炎入院接受治療。該病人於3月2日去世。

自2014四年至今，內地衞生當局通報共30宗人類感染甲型禽流感（H5N6）個案。

衞生防護中心發言人表示，所有新型甲型流感，包括H5N6，在香港均為法定須呈報傳染病。

發言人指，市民如到內地或其他受影響地區，緊記避免到濕貨街市、活禽市場或農場。探訪親友時，留意是否有散養家禽。切勿購買活禽或新鮮屠宰家禽，避免接觸禽鳥或其糞便。到任何有活禽的地方時，應時刻保持個人及手部衞生。

發言人亦指，從受影響地區回港後，若出現病徵，應立即求診，並主動告訴醫生最近曾到過的地方，以便對潛在疾病及早作出診斷和治療。外遊時如曾見過任何活禽，因有可能曾接觸受污染環境，應告知醫生，有助診斷可能屬禽流感的個案，並適時安排所需調查和適當治療。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

相關文章

【食物安全】食安中心因應爆發高致病性禽流感　暫停進口波蘭3地禽類產品
18:03 2021/02/04
【食物安全】食安中心因應爆發高致病性禽流感　暫停進口波蘭3地禽類產品
南韓慶尚南道爆發H5N8禽流感　食安中心即時暫停疫區禽產品供港
14:26 2021/02/23
南韓慶尚南道爆發H5N8禽流感　食安中心即時暫停疫區禽產品供港
丹麥及波蘭爆發高致病性禽流感　本港食安中心即時停止疫區禽產品進港
14:44 2021/03/09
丹麥及波蘭爆發高致病性禽流感　本港食安中心即時停止疫區禽產品進港
治療 環境衞生 衞生署 衞生防護中心 禽流感 肺炎 流感

最高瀏覽

【大步走】羅天宇劇集演宅男追劉穎鏇　女友全屬靚女被稱女神收割機【多圖】
14:49 2021/03/21
【大步走】羅天宇劇集演宅男追劉穎鏇　女友全屬靚女被稱女神收割機【多圖】
【家庭悲劇】遭丈夫家暴老爺奶奶鬧白食白住　29歲全職媽媽心碎攜2孩跳樓輕生
17:38 2021/03/19
【家庭悲劇】遭丈夫家暴老爺奶奶鬧白食白住　29歲全職媽媽心碎攜2孩跳樓輕生
【造句神童】兒子中文造句功課爆料　爸爸被揭尷尬事︰不敢踏入校園
19:49 2021/03/12
【造句神童】兒子中文造句功課爆料　爸爸被揭尷尬事︰不敢踏入校園