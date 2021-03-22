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【疫苗接種】3人打針後須留院包括27歲男打BioNTech後癲癇發作　7旬婦打科興後現心悸

社會 23:11 2021/03/22

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3人打針後須留院包括27歲男打BioNTech後癲癇發作，72旬婦打科興後現心悸（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃如火如荼，截至今日下午8時的過去24小時，共約25,200 名市民接種了第一劑疫苗，其中10,200人打科興、15,000人打復必泰；目前累計約379,600名市民已接種首劑疫苗，其中約243,800名接種科興，約135,800名接種復必泰。

疫苗事故接二連三，昨日共有12宗送院個案，其中3宗留院觀察、3宗留院觀察，3宗不遵從醫生勸告自行出院；送院者中，9人打復必泰疫苗，個案包括：

荃景圍體育館社區疫苗接種中心

  • 32 歲女子接種復必泰疫苗後，有出疹情況。 她於上午11時40分被送往仁濟醫院，情況穩定。經治療後，留院觀察。

彩虹道羽毛球中心社區疫苗接種中心

  • 50歲女子接種復必泰疫苗後，出現心悸、額頭及胸口出疹。她於上午11時 51分被送往伊利沙伯醫院，情況穩 定，經治療後已經出院。
  • 40歲女子接種復必泰疫苗後，出現血管迷走神經性昏厥。她於下午5時44分被送往伊利沙伯醫院，情況穩定， 經治療後已經出院。

香港中文大學醫院社區疫苗接種中心

  • 27歲男子接種復必泰疫苗後，癲癇發作。他於下午12時43分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定。經治療後，留院觀察。
  • 35歲男子接種復必泰疫苗後，出現嘔吐情況。 他於下午6時30分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定，經治療後已經出院。

龍琛路體育館社區疫苗接種中心

  • 35 歲男子接種復必泰疫苗後，感到肌肉痛。 他於下午1時02分被送往北區醫院，情況穩定，經治療後已經出院。
  • 38 歲女子接種復必泰疫苗後，有出疹情況。 她於下午1時04分被送往北區醫院，情況穩定。經治療後，她不遵從醫生勸告自行出院。

西灣河體育館社區疫苗接種中心

  • 41歲女子接種復必泰疫苗後，出現胸口痛。 她於下午1時35分被送往東區尤德夫人那打素醫院，情況穩定，經治療後已經出院。

元朗體育館社區疫苗接種中心

  • 51歲男子接種復必泰疫苗後，出現敏感情況。 他於下午4時43分被送往博愛醫院，情況穩定。經治療後，他不遵從醫生勸告自行出院。

另有3宗涉科興疫苗，包括：

香港中央圖書館社區疫苗接種中心

  • 33 歲男子接種科興疫苗後，感到暈眩、頭痛及血壓上升。他於下午 12 時 02 分被送往律敦治醫院，情況穩定，經 治療後已經出院。

源禾路體育館社區疫苗接種中心

  • 72 歲女子接種科興疫苗後，感到暈眩及心悸。 她於下午2時08分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定。經治療後， 留院觀察。
  • 47 歲男子接種科興疫苗後，感到暈眩及胸口痛。他於下午5時12分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定。經治療後，他不遵從醫生勸告自行出院。

2021年DSE試場防疫措施包括：

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截至今日下午八時的過去24小時，約5,900名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約12,100名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

今日在八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為80%；在19間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為95%。

另外，當局指過去24小時共有43宗中風或心肌梗塞的個案，而需入住公立醫院深切治療部、急性中風加護病房和心臟加護病房，有關數字為當日新確診中風或心肌梗塞而入住相關病房的實際數字，可為公眾提供一個參考對照，讓市民更全面理解有關不適的個案。

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責任編輯：鄧凱文

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