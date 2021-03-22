【香港原居牛】本地牛被戴上GPS追蹤器惹關注　漁護署稱無發現對牛隻健康及正常生活造成影響

▲ 漁農自然護理署發言人表示，經過持續觀察，並無發現追蹤器對牛隻健康及正常生活造成影響。（漁農自然護理署FB）

香港郊區不時出現牛隻踪影，有本地牛隻關注團體日前指，有牛隻被戴上黑色的全球定位追蹤器而感到不適及嘗試掙脫，更疑痛苦而忍不住落淚，有傳媒更關注追蹤器或影響牛隻健康。漁農自然護理署發言人今（22日）回應指，經過持續觀察，並無發現追蹤器對牛隻健康及正常生活造成影響。

發言人表示，試驗計劃由漁護署及機電工程署共同合作進行，以「物聯網」技術偵測野外牛隻位置，冀憑相關技術，協助漁護署進行「牛隻數量及分佈普查」；了解部分牛隻的行走路線及逗留地點，據此制定相關措施，以減少涉及牛隻的交通意外，保障牛隻安全及福利。

發言人提到，試驗計劃為一隻在西貢郊野公園一帶棲息的牛隻戴上附有相關追蹤器的頸帶，而牛隻在放回該郊野公園前，已經在漁護署的行動中心試戴頸帶一段時間，讓其適應。

漁護署發言人亦指使用「物聯網」通訊技術的追蹤器頸帶，耗電量較少，適合應用於長時間監測野外動物。就應用動物晶片方面，發言人指現時應用於動物的晶片並不能發出任何全球定位信號。

就對追蹤器頸帶的重量和體積的關注，發言人回應指追蹤器頸帶的重量對成年牛隻而言並不算重，不影響牛隻正常生活。一般體積較小較輕、用於寵物的追蹤器頸帶儲電量不高，並不適用於與野生動物相關的研究。

漁護署會持續派員到西貢郊野公園檢查該牛隻及其追蹤器頸帶，以確保牛隻健康不受影響，以及頸帶運作正常。漁護署會盡快完成數據收集，然後為相關牛隻拆除追蹤器頸帶。

另外，香港城市大學的專家及獸醫指出，以追蹤器頸帶追蹤動物去向，能為研究動物提供有用數據，亦是外國研究動物行為的常見做法。此外，他們認為頸帶佩戴鬆緊合適，牛隻有足夠空間進食及反芻，不會影響其正常生活。

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記者：曾卓鋒