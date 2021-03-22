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【URSUS Fitness群組】袁國勇今午視察後指：室內換氣量接近零　稱改善通風前不應重開

社會 22:13 2021/03/22

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袁國勇與機電署今午到該健身室視察，直指該處室內完全缺乏鮮風，令有毒的氣溶膠積聚致爆疫（資料圖片）

本港第4波新冠疫情在接近尾聲時，再爆第二大感染的西營盤URSUS Fitness健身群組，今（22日）再多5宗個案，累計個案達147宗；港大微生物學系講座教授袁國勇與機電署今午到該健身室視察，直指該處室內完全缺乏鮮風，令有毒的氣溶膠積聚致爆疫，除非改善通風系統，換氣量增加到每小時6至12次，否則不應重開。

群組至今共有1,500名相關人士須檢疫，累計147人中招，包括8名員工、93名顧客及46名密切接觸者。（資料圖片）

URSUS Fitness染疫負責人已出院，袁國勇與機電署今午到該健身室視察，不過當局未有公布；袁國勇向TOPick指，爆疫原因是該處缺乏鮮風供應，除非通過開門，否則室內換氣量接近零，室內人士呼吸的空氣量比正常多6至10倍，從而積聚載有病毒的氣溶膠。

袁建議，將該處換氣量提升至每小時6至12次、在場人士分開已使用及未使用物品，及在觸摸共用物品（如飲料售賣機）前後保持手部衞生；他直言在改善通風系統前，重開處所並不安全。

2021年DSE試場防疫措施包括：

    點擊圖片放大
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今確診18宗個案，本地感染佔7宗，為連續3日呈單位數，其中5宗有源頭，均屬西營盤健身室URSUS Fitness群組，包括2名密切接觸者，1名員工及2名顧客，全於檢疫中心確診，其中3人所住的半山堅道43至45號添寶閣、半山堅道99號豐樂閣及西營盤高街98號Kensington Hill均須強檢；群組至今共有1,500名相關人士須檢疫，累計147人中招，包括8名員工、93名顧客及46名密切接觸者。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文、楊玉珠

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