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【強制檢測】再多6處納強檢名單　堅道添寶閣、豐樂閣、九龍塘迦南幼稚園上榜

社會 23:26 2021/03/22

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熱門 大步走 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

堅道99號豐樂閣（湯炳強攝）

本港新冠肺炎疫情未止，今日(22日)新增18宗確診個案，7宗屬本地感染，包括2宗感染源頭不明。港府晚上公布，再多6處地方納強檢名單，包括：

新增一宗或以上確診個案的大廈：

  • 柴灣小西灣道 10 號小西灣邨瑞樂樓
  • 牛池灣豐盛街 63 號曉暉花園第 3 座
  • 中西區堅道 43-45 號添寶閣
  • 西營盤高街 98 號 Kensington Hill
  • 中西區堅道 99 號豐樂閣

出現一宗或以上確診個案的工作場所：

  • 合約編號 CV/2016/01-土木工程拓展署海堤及航道維修保養合約 (2016-2021)位於香港九龍油塘茶果嶺道的地盤

其他

  • 九龍塘窩打老道 111 號迦南幼稚園（窩打老道）／迦南幼兒 園（窩打老道）
    • 點擊圖片放大
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任何在3月9日至22日期間曾身處上述任何地方超過2小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於3月24日或之前接受檢測。受檢人士若在3月20日至22日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

 

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