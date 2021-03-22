【強制檢測】再多6處納強檢名單　堅道添寶閣、豐樂閣、九龍塘迦南幼稚園上榜

▲ 堅道99號豐樂閣（湯炳強攝）

本港新冠肺炎疫情未止，今日(22日)新增18宗確診個案，7宗屬本地感染，包括2宗感染源頭不明。港府晚上公布，再多6處地方納強檢名單，包括：

新增一宗或以上確診個案的大廈：

柴灣小西灣道 10 號小西灣邨瑞樂樓

牛池灣豐盛街 63 號曉暉花園第 3 座

中西區堅道 43-45 號添寶閣

西營盤高街 98 號 Kensington Hill

中西區堅道 99 號豐樂閣

出現一宗或以上確診個案的工作場所：

合約編號 CV/2016/01-土木工程拓展署海堤及航道維修保養合約 (2016-2021)位於香港九龍油塘茶果嶺道的地盤

其他

九龍塘窩打老道 111 號迦南幼稚園（窩打老道）／迦南幼兒 園（窩打老道） ▼ 點擊圖片放大 +7 +6

任何在3月9日至22日期間曾身處上述任何地方超過2小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於3月24日或之前接受檢測。受檢人士若在3月20日至22日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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責任編輯：鄧凱文