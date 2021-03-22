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【抗癌鬥士】66歲廖啟智患胃癌　全面停工專心抗癌魔

娛樂 23:55 2021/03/22

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傳廖啟智患上胃癌。

今天（3月22日）晚上有傳媒指，資深演員廖啟智不幸患上胃癌，現時正在接受治療。報道並稱向廖啟智求證此事，他沒有直接承認，但也沒有否認，表示專心調理身體休養，並指多謝關心，以樂觀積極態度面對此事。

現年66歲的廖啟智人稱「智叔」，在1978年入讀無綫藝員訓練班入行，公認演技出眾，分別憑《籠民》與《証人》兩奪香港電影金像獎最佳男配角。他近年亦擔任大學的教學顧問，作育英材。

據悉，廖啟智於去年發現胃癌後，但因為不想親朋替他擔心，故一直把患病消息張揚。

廖啟智患病消息被報道後，其所屬誠信娛樂發展有限公司即在深夜發表聲明：

我司 代表智叔多謝媒體關心查詢有關近日他的健康狀況 。

首先對所有愛護他、關心他和支持他的各界好友表達衷心謝意！

智叔一向熱心工作，備受大家喜愛和尊敬。但近期智叔身體不適， 已婉拒相關演藝工作。
他現正接受專業治療和有家人悉心的照顧，請大家放心。

智叔一向處事低調，不願多談私人問題。 懇請各位給予尊重和空間，讓他可以安靜調理身體，早日康復；也讓智叔家人可以專心照料他。

再次感謝大家的關心。

撰文 : TOPick柴犬出動

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