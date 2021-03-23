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青衣運動場4短毛家貓命案　有一隻貓BB幸運生還

社會 00:37 2021/03/23

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青衣運動場4短毛家貓命案，有一隻貓BB幸運生還。(香港動物報fb圖片)

青衣運動場發現4隻貓屍案有最新進展，《香港動物報》深夜在社交網站公布，經警方及愛護動物協會調查後，「發現尚有一隻貓BB生還，估計是該貓家族的BB，現由愛協照顧。」帖文又引述警方指經初步調查，相信貓隻傷口由狗隻造成，認為事件不涉及刑事成分，案件列作動物屍體發現。據知，起初調查人士以為只有4隻貓，警方在調查過程中聽到微弱的貓叫聲，最終救出這隻倖存小貓。

昨日（22日）下午2時許，青衣運動場有職員發現在看台附近分別有4具貓屍，於是報警處理，警員到場調查後發現3隻屬年幼小貓，估計約個半月大，而另一隻懷疑是貓媽媽，其後警方通知愛護動物協會到場調查及處理。警方將案件列作動物屍體發現處理。現場消息稱四具貓屍均有傷痕，不排除被其地動物咬過，但真正死因要再作調查。

愛協表示，較早前接獲警方通知，於青衣運動場有市民發現4隻貓屍。愛協督察到場後發現一隻成年5歲大雌性貓及3隻幼年貓隻，全部為短毛家貓。4隻貓身上毛髮均被沾濕，身上有小洞形狀傷口。

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責任編輯　李志強

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愛護動物協會 青衣 運動場 屍體發現

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