【新冠肺炎】確診茶果嶺道地盤女文員曾訪7處地方　傳染期間曾於Food Court用餐

▲ 確診茶果嶺道地盤女文員曾訪7處地方，傳染期間曾於Food Court用餐。

本港新冠疫情反覆，衞生防護中心昨（22日）公布，新增18宗確診個案，其中7宗本地個案，包括2宗源頭不明；另外11宗輸入個案，包括7宗與輸入個案有流行病學關連，累計確診個案11,398宗。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增4間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，新增的4間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

觀塘 大本型 大食代 18/03/2021 11398

觀塘 大本型 譚仔雲南米線 15/03/2021 11398

觀塘 大本型 Grove Café 19/03/2021 11398

黃大仙 彩雲商場 桃園制作 21/03/2021 11398

新增餐廳全部來自確診的52歲茶果嶺道地盤女文員（個案編號：11398）。患者於黃大仙曉暉花園第3座居住，3月17日喉嚨不適，19日最後上班，22日確診，曾於3月6日檢測為陰性。患者於茶果嶺道土拓署海堤及航道CV2016-01工程地盤工作，大約有100名工作人員需強制檢測，同一辦公室有10名同事需檢疫，該地盤亦需停工14日。

傳染期間她曾去過4間餐廳，包括Food Court「大食代」。另曾訪3處地方：

黃大仙 彩雲商場 21/03/2021 11398

觀塘 茶果嶺道 422 號 19/03/2021 11398

九龍城 土木工程拓展署大樓 19/03/2021 11398

據22日記者會，她亦於3月14日與家人曾訪元朗開心花園燒烤農莊，同行親友都需檢疫。

同場加映：【活得健康啲】攝入重金屬「鎘」可致腎結石 一文睇清5款不含「鎘」安全大米

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣