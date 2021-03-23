【閆擎離世】難以接受學生離世噩耗　彭秀慧發文悼閆擎：好好走下去

▲ 香港電台《騷動音樂》主持人閆擎離世。

香港電台第二台音樂節目《騷動音樂》主持人閆擎昨日（3月22日）猝逝，終年30歲，不少歌手及DJ都表示難以接受。

閆擎主持的《騷動音樂》逢星期一至五下午在港台播放，近日訪問歌手包括關智斌、AGA、林奕匡等。閆擎十分投入工作，並上演藝課程進修。

▲ 彭秀慧貼出黑白照悼念閆擎。（取自facebook）

香港電台DJ閆擎家中猝逝 港台DJ及多位歌手表悼念

她的演藝課程導師彭秀慧驚聞噩耗，在今天（3月23日）約凌晨2時在個社交平台上載閆擎生前在課堂上的照片，並寫：

上星期四分別前我們在後樓梯的閑聊還歷歷在目，我很清楚記得你最後一句是：「星期一見啦。」 今日上堂前收到噩耗知道你已經不會再來，的確很難接受，太突然，太無常！想起你的機靈，令人驚訝的創作力和分析力，引人發笑的尖酸，你帶給大家的歡樂，還有你曾分享過的一切......大家都很無奈，很傷心。

然後續稱看回之前拍的班相更感慨：

這裡有我們上次的班相，今次我們一伙兒的合照將失去了你，每個星期的見面也就此打住。而我看著大家，腦海中浮現這句我和你上次討論過的說話：前面是新的歲月，記得走下去...... 記得「好好」走下去。 擎，多謝你和我們一起的時光。未來見。



據悉，港台向閆擎家人致以深切慰問，並會盡力協助他們辦理身後事。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

多位歌手表悼念

不少聽眾自昨晚起在港台facebook專頁留言致哀，歌手如方皓玟、關智斌、吳若希等都表示難以相信，歌手張敬軒亦在深夜發長文，對閆擎離世感哀悼。

軒仔寫道：「多謝你，你的善良、率直和知性令到我們的每次相見都充滿溫暖，而且這種溫暖是會一直留在心裏面很久很久，久到直至我們的下一次見面... 仿佛溫暖有得被充電一樣。在記憶裏，你一直都會是彩色的。我會掛念你， 一直都會。」