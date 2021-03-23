【口罩小姐選舉】騎呢才藝表演娛樂性爆棚　保錡偏愛空姐阿Dee慘遭奪愛【有片】

▲ ViuTV節目《最後一屆口罩小姐選舉》已開播，ERROR成員「肥仔」梁業、「Dee」何啟華、「193」郭嘉駿、「保錡」吳保錡從多名參加者中挑選二十強。

ViuTV節目《最後一屆口罩小姐選舉》昨晚（22日）開播，由ERROR成員「肥仔」梁業、「Dee」何啟華、「193」郭嘉駿、「保錡」吳保錡擔任主持，從多名參加者中挑選二十強。

為了博取ERROR的歡心，一眾佳麗紛紛使出奇招搶鏡，期望於才藝表演環節中突圍而出。

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首集《最後一屆口罩小姐選舉》的主題為「疫情下的產物」，肥仔和193於街頭上進行街訪，並尋找心水的「口罩小姐」勸她們報名參賽。

選拔期間，一眾佳麗展露才藝，並由ERROR挑選喜歡的佳麗入圍自己的組別，落選的佳麗則需要脫下口罩以真面目示人。

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▲ （ViuTV截圖）

才藝表演環節十分精彩，有佳麗表演穿奏牧童笛、彈琴、三項鐵人、彈床、含着水說話、拔罐、扭氣球等，充滿娛樂性！

選美期間，熱愛空姐的保錡見一個選一個，而遇見心水佳麗的Dee因為不及193受歡迎，慘被193啟動搶人機制奪去「所愛」。

▲ （ViuTV截圖）

一名表演彈奏鋼琴的佳麗被篩走，正當她脫下口罩時令193和肥仔發現自己「走寶」，後悔不已。

節目播出首集後已吸引不少觀眾討論，觀眾表示：「口罩小姐的想法很有創意！」、「很想揭開入圍佳麗的神秘面紗！」、「很搞笑！ERROR當主持進步了很多！、「才藝需要重新定義。」

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