  • 19°C
香港時間 : 2021323日 (週二) 12:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【口罩小姐選舉】騎呢才藝表演娛樂性爆棚　保錡偏愛空姐阿Dee慘遭奪愛【有片】

娛樂 11:40 2021/03/23

分享：

熱門 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

ViuTV節目《最後一屆口罩小姐選舉》已開播，ERROR成員「肥仔」梁業、「Dee」何啟華、「193」郭嘉駿、「保錡」吳保錡從多名參加者中挑選二十強。

ViuTV節目《最後一屆口罩小姐選舉》昨晚（22日）開播，由ERROR成員「肥仔」梁業、「Dee」何啟華、「193」郭嘉駿、「保錡」吳保錡擔任主持，從多名參加者中挑選二十強。

為了博取ERROR的歡心，一眾佳麗紛紛使出奇招搶鏡，期望於才藝表演環節中突圍而出。

【Chill Club】MIRROR力撐阿Dee@ERROR獲獎　預告5月全員齊集開騷

    點擊圖片放大
    +7
    +6

首集《最後一屆口罩小姐選舉》的主題為「疫情下的產物」，肥仔和193於街頭上進行街訪，並尋找心水的「口罩小姐」勸她們報名參賽。

選拔期間，一眾佳麗展露才藝，並由ERROR挑選喜歡的佳麗入圍自己的組別，落選的佳麗則需要脫下口罩以真面目示人。

【最後一屆口罩小姐選舉】ERROR挑選美女　193與阿Dee為爭隊員爭執

（ViuTV截圖）

才藝表演環節十分精彩，有佳麗表演穿奏牧童笛、彈琴、三項鐵人、彈床、含着水說話、拔罐、扭氣球等，充滿娛樂性！

選美期間，熱愛空姐的保錡見一個選一個，而遇見心水佳麗的Dee因為不及193受歡迎，慘被193啟動搶人機制奪去「所愛」。

（ViuTV截圖）

一名表演彈奏鋼琴的佳麗被篩走，正當她脫下口罩時令193和肥仔發現自己「走寶」，後悔不已。

節目播出首集後已吸引不少觀眾討論，觀眾表示：「口罩小姐的想法很有創意！」、「很想揭開入圍佳麗的神秘面紗！」、「很搞笑！ERROR當主持進步了很多！、「才藝需要重新定義。」

同場加映：鄧麗欣專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【Chill Club】MIRROR力撐阿Dee@ERROR獲獎　預告5月全員齊集開騷
13:00 2021/03/03
【Chill Club】MIRROR力撐阿Dee@ERROR獲獎　預告5月全員齊集開騷
【暫別娛樂圈】保錡自責負面形象連累ERROR隊友　宣布暫離娛圈：我影響咗好多人
10:56 2021/02/24
【暫別娛樂圈】保錡自責負面形象連累ERROR隊友　宣布暫離娛圈：我影響咗好多人
【單飛出歌】MIRROR呂爵安返母校拍MV　ERROR隊長Fatboy化身型男被女圍
13:00 2021/01/28
【單飛出歌】MIRROR呂爵安返母校拍MV　ERROR隊長Fatboy化身型男被女圍
吳保錡 郭嘉駿 何啟華 梁業 Error 娛樂人物職業 演員 歌手 組合 綜藝節目

最高瀏覽

【成功靠父幹】30歲肥宅男2年無工作　日日打機煲劇靠父母零用錢炒股
11:57 2021/03/22
【成功靠父幹】30歲肥宅男2年無工作　日日打機煲劇靠父母零用錢炒股
【吸引力法則】阿Bob感激父母供讀大學　林盛斌人工升至8萬元即贈父母名錶
11:11 2021/03/22
【吸引力法則】阿Bob感激父母供讀大學　林盛斌人工升至8萬元即贈父母名錶
【大步走】羅天宇劇集演宅男追劉穎鏇　女友全屬靚女被稱女神收割機【多圖】
14:49 2021/03/21
【大步走】羅天宇劇集演宅男追劉穎鏇　女友全屬靚女被稱女神收割機【多圖】