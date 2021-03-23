【校長專欄】家庭教養影響子女成長 校長：教養要家庭成員取得共識

▲ 教養必須要全部家庭成員一致。

是誰來陪伴孩子愉快地成長?父母、長輩……隨著時代的變遷，「教養」孩子已變成一門頗高深的學問。很多時父母雙方都會受自己原生家庭、成長環境等生活模式影響，把上一代的教養方式帶到自己這個「家」，因此令每個家庭都衍生出一個屬於自己家庭的教養方式。但如果作為父母的你們，在兒時所接受的「教養」模式各有不同，又會否因此而在教養觀上出現意見不一致，甚至爭拗的情況?

我們常常聽到很多父母、長輩在照顧、教學、態度上各持已見，其實大家都只是想把自己認為最好的傳授給孩子，希望能讓孩子健康快樂地成長，學有所成。但試問作為孩子，看見大家對自己的要求各有不同，會如何適從呢?

請家長們想一想，你們有沒有在「教養」孩子上事先取得共識呢?在角色上你們的定位又是什麼呢?你們同樣想當「恩威並重型」的家長？還是由其中一人擔當「放任型」的家長? 這一點相信只有你們才明白，因為教養往往最難教的是大人，而不是小朋友。

現今網絡資訊發達，很多父母也會加入不同的群組互相交流心得，這個無疑是一個好的平台，但請大家緊記，不要胡亂把別人眼中認為是對的教養模式，不加思索地帶進自己的「家」，因為每個孩子的性格、抗逆能力、成長的環境各有不同，我們必須要按自己的家庭需要、成員之間的能力、父母及孩子的性格等因素，來為家庭建立出一個屬於自己的「家」之教養模式，彼此更要多溝通及表達，這樣一家人便可減少在教養上出現分歧。

家長更可按已定位的教養模式，為孩子安排一所「家校觀合一」的學校就讀，相信這一點亦同樣重要，因為學校是孩子的第二個「家」，亦是家長的「友好合作伙伴」，而老師更是孩子的「好朋友」。因此透過家校合作能有助家長在教導孩子上更得心應手，促使孩子能適應家庭與學校一致性的教育模式，在這環境下自然能愉快地學習。

我們深信天父賜予每個孩子都是獨一無二的，就讓家長與學校攜手合作，締造一個最適合你們孩子成長的學習環境，讓他們發揮所長，活出真我。

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