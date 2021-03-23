【廖啟智抗癌】智叔確診胃癌一生難關重重　廖啟智幼子癌逝太太曾有抑鬱

▲ 廖啟智確診胃癌一生難關重重，幼子癌逝太太抑鬱圖尋死。

現年66歲的廖啟智（智叔）被爆在去年確診患上胃癌，宣布需要辭演電影、全面停工接受治療。曾兩奪金像獎最佳男配角的智叔演藝路上備受肯定，然而其人生卻遇上困難重重，幼子年僅6歲因血癌病逝，太太陳敏兒因而患上抑鬱想過尋死，夫妻攜手走過患難，無奈最近再度傳來壞消息。

昨晚（3月22日）有媒體指智叔確診患上胃癌，智叔未有否認消息，並透過所屬公司發表聲明，指近期因為身體不適而婉拒相關演藝工作，智叔現正接受專業治療和有家人悉心的照顧，請大家放心並給予他空間去調養身體。

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▲ 智叔亦致力提攜新一代的演員和電影工作者。（《點五步》劇照）

智叔孻仔患癌

廖啟智的一生經歷許多風風雨雨，於1987年與無綫訓練班同期藝員陳敏兒結婚，二人婚後育有三子廖文哲、廖文信以及廖文諾，一家五口過著幸福的生活。

但於2003年傳來噩耗，當年僅得3歲的幼子文諾患上血癌，自此開展了四出奔波的生活。

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▲ 智叔有聽從發哥周潤發的建議，開始跑步和行山。（網上圖片）

為撐著家庭開支，智叔仍需要努力出入片場工作，工餘時間不停進出醫院照顧幼子。

3年來，廖啟智與太太陳敏兒盡力滿足兒子的願望，可惜於2006年4月，文諾不敵癌魔病逝。

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▲ 2006年智叔一家忍痛為幼子舉行告別儀式。（東星圖片）

陳敏兒盡心照顧兒子

3年來盡心盡力照顧文諾的陳敏兒，亦一度患上抑鬱症，更曾有尋死的念頭。

她自責當時全心照顧幼子，令長子及次子活像「孤兒」一樣，自從文諾患病後，難以抽身出席他們的家長日及學校活動，雖然兩子曾有抱怨，但見到弟弟因電療及化療需要剃光頭、接受療程後虛弱的模樣，亦開始體諒父母。

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▲ （經濟日報圖片）

堅強送別兒子

文諾離世後，廖啟智一家在喪禮上更刻意避開哀傷的氣氛，採用文諾最喜歡的藍色作靈堂的佈置，到處掛滿藍色汽球。

一家人並換上粉藍色的粉飾，喪禮上智叔與太太在台上分享著與文諾相處的點滴，台下來賓被感動得不停啜泣，但夫妻倆則堅強地掛著微笑，完成整場告別儀式。

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▲ 智叔近年開始在大學任教，亦有擔任講座的主持人。（經濟日報圖片）

公認演技出眾

智叔的演藝才藝一直以來備受肯定，由電視轉往電影圈發展後，曾先後憑著《籠民》以及《證人》獲得金像獎最佳黑配角殊榮，近年亦開展其教職事業，於香港浸會大學擔起電影學院的全職講師。

當年離開「娘家」無綫後，曾於香港電視網絡參演劇集《警界線》重拾對拍劇的憧憬和熱情，可惜最後因未能獲發免費電視牌照而被逼離開，本以為有機會成功扭轉一台獨大的希望亦因而幻滅。不過他之後在ViuTV演《教束》，獲不俗口碑。

同時，近年在電影《十年》、《點五步》、《危城》、《無雙》等電影都有出色的演出。此外，他近年亦擔任大學的教學顧問，作育英材。

同場加映：陳勉良訪問