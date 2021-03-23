【食物中毒】2歲男童誤食含大腸桿菌沙律菜　失明失語腦部永久受損致癱

▲ 加拿大一名男童在2歲時誤食含大腸桿菌沙律菜，不幸造成腦部永久受損。

家長讓小朋友進食蔬菜前，需確保蔬菜已徹底清洗，避免引致食物中毒。加拿大一名男童在2歲時誤食含有大腸桿菌的沙律菜，不幸造成腦部永久受損，以致身體癱瘓、失明失語，男童的父母痛心兒子只因幾口沙律便改變一生。

沙律生菜含大腸桿菌

據加拿大廣播公司（CBC）報道，在2018年秋天，來自加拿大卑詩省列治文的2歲男童Lucas Parker，隨父母Nathan Parker和Karla Terry到美國加州迪士尼樂園遊玩，這是他們首次離開加拿大。他們在加州一間路邊的小餐館吃晚飯，包括生菜沙律，不料生菜含有大腸桿菌。

當時在美國及加拿大爆發大腸桿菌感染，兩國先後共有35人，因進食受O157:H7型大腸桿菌污染的蘿蔓生菜而食物中毒住院，蹣跚學步的Lucas是其中之一。Lucas沒有立即出現症狀，當他開始感到不適時，一家人趕緊開車回家，當他在加拿大一所醫院時，大腸桿菌已攻擊他的一個腎臟，也導致腦部受傷。

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雙目失明無法說話走路

現時近5歲的Lucas不能走路和說話，而且雙目失明，也只能將食物化成液體，再通過胃管輸給他維生。爸爸Nathan難過表示，Lucas如一束燦爛的光芒，是一個充滿愛心的男孩子。他憶述︰

他在醫院從昏迷中醒來，發現自己失去說話、走路能力……這樣的腦損傷，對他來說簡直是地獄。

他當時為孩子選擇了一份沙律，以為做對了，可是幾啖沙律就改變兒子一生。他認為未有足夠的人知道，受大腸桿菌污染的沙律菜有潛在危險。

美國律師兼食品安全倡導者Bill Marler為食品安全而奮鬥了近30年，他代表Lucas及其父母向餐廳、農場和生菜供應商提出訴訟。在新冠肺炎疫情下，此案目前在法院進展緩慢。

處理沙律菜4大要點

食物安全中心曾在facebook指出，沙律主要以不經烹煮的蔬菜（例如蘿蔓生菜）配製而成，並提供處理沙律菜的4大要點。點擊查看︰

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責任編輯：王明芳