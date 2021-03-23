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【疫苗接種】聶德權稱將盡快放寬30歲以下市民接種　目標16歲以上可打針

社會 10:44 2021/03/23

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聶德權稱將盡快放寬30歲以下市民接種。（資料圖片）

本港新冠疫苗接種計劃由2月26日展開，目前會為30歲或以上或多個優先群組人士接種疫苗。公務員事務局局長聶德權指，將盡快進一步放寬可以接種疫苗的優先群組，包括全港30歲以下市民，最終目標是16歲以上市民都可以接種，當局有決定時會適時公布。

聶德權今早（23日）在一個電台節目說，昨日（22日）約有2.5萬人接種第一劑新冠疫苗，而本港接種中心每日可應付約5萬人。他說，如果日後放寬任何出入境限制，外遊市民需要等待約6星期產生抗體反應，呼籲市民積極接種。

他強調，一直與供應商溝通，疫苗供應情況穩定，政府目前訂購的疫苗，將於半年內分6批抵港，但由於疫苗到港日期受儲存空間影響，如復必泰疫苗需儲存於攝氏零下70度的冷凍倉，需要市民積極接種，才可騰出儲存空間，再接收新一批疫苗。

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責任編輯：陳子謙

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