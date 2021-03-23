【2021復活節】皇家太平洋酒店自助餐網上預訂最高享6折　免費送小童手作朱古力蛋禮盒【內附連結】

▲ 海鮮爐端燒美食豐富，包括波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、蟹鉗、帶子、鱈魚。(酒店提供)

皇家太平洋酒店的餐廳柏景餐廳將於復活節期間(4月1日至4月6日)，推出特惠節日自助餐，最少1日前於網上預訂並繳付全費，最高可享6折優惠。以自助午餐為例，折扣過後最平便是366元、自助晚餐最平為501元，性價比高。此外，小朋友更可免費獲贈「復活節手作朱古力奇趣蛋禮盒」1份，有得食又有得玩。



這個名為復活節「日式爐端燒」自助餐盛會，餐廳廚師團隊於復活節期間特意炮製各款色彩繽紛的節慶美饌，造型更別出心裁，包括芝士焗七色蔬菜，以及配上不同餡料的彩虹壽司等等。

▲ 彩虹拿破崙蛋糕賣相精緻，色彩繽紛，小朋友一定喜歡。(酒店提供)

復活節美食當然少不了一系列應節雞蛋菜式，如七彩復活蛋、風乾火腿班尼迪蛋等，色香味俱全，展現繽紛魅力。甜品方面更有彩虹拿破崙蛋糕、復活節必食的傳統十字包雪糕三文治、甘筍杯子蛋糕、熱情果雞仔蛋糕、賓尼兔棉花糖等，同時滿足您視覺及味覺享受。



除了節日菜式外，更不容錯過即席炮製的日式爐端燒美食，海鮮選擇包括波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、大蝦、帶子、鱈魚、魷魚、燒鯖魚、秋刀魚等。蔬菜種類同樣教人目不暇給，有茄子、粟米、日本甜薯、鮮冬菇、大蒜串、秋葵、青燈籠椒等，廚師於火爐上燒烤食材，再掃上特製爐端燒醬汁，帶出食材的鮮味及香氣，讓客人用餐體驗昇華。

鵝肝燒飯糰更是不可錯過的菜式，廚師先於飯糰表面掃上爐端燒醬，再將飯糰輕輕烤至金黃帶微脆，保留飯糰內鵝肝的油份，教人回味無窮。充滿東洋風味的海膽手卷和軟殼蟹手卷同樣令人傾心。

此外，還有一系列健怡沙律、日式刺身壽司、滋味海鮮、燒烤美饌、亞洲風味美食、即製麵食、滋補燉湯、中式點心及精緻甜品等，任君選擇，定必令您捧腹而回。

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每位於復活節期間惠顧自助餐的小朋友，均可免費獲贈「復活節手作朱古力奇趣蛋禮盒」乙份，小朋友可把朱古力奇趣蛋禮盒帶回家中，親手製作自己專屬的美麗彩蛋，為假日增添色彩，樂趣無窮。

皇家太平洋酒店

地址：尖沙咀廣東道33號皇家太平洋酒店園景翼2樓柏景餐廳

電話：2738 2322

優惠：於最少1日前網上預訂並繳付全費，可享最高6折優惠，網上訂座

自助餐價錢(原價)：4月2日至6日 午餐成人488元、長者398元、小童298元

4月1日至5日 晚餐成人668元、長者578元、小童418元

(價錢要另收加一服務費)

記者：招美寶