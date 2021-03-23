  • 19°C
香港時間 : 2021323日 (週二) 12:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【家有囍事】陳凱琳分享弟弟婚禮溫馨合照　Grace低調大家姐激罕曝光【多圖】

娛樂 11:24 2021/03/23

分享：

熱門 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

陳凱琳罕有公開三姐弟童年合照。

香港小姐陳凱琳（Grace）孖生弟弟Derek在星期日（3月21日）於金鐘紅棉道註冊結婚，「升呢」成為二姑奶的陳凱琳當日與丈夫鄭嘉穎一同出席，並幫忙打點。

剛成為人夫的Derek在昨日（3月22日）於社交平台分享與太太的甜蜜婚相放閃，非法甜蜜。而與弟弟感情一向十分要好的Grace，在今日（3月23日）在社交平台分享與丈夫嘉穎及Derek夫婦在婚禮的合照，十分溫馨。

陳凱琳弟弟日前新婚之喜。（取自IG）

【家有囍事】陳凱琳龍鳳胎胞弟Derek結婚　Grace與鄭嘉穎到場打點

成為二姑奶的Grace難掩喜悅之情寫道：「Call me 二姑奶 ，Congratulations to my little brother @derek_hcc for marrying the love of his life! 由細睇到你大⋯你真係大個仔啦！要好好錫老婆！Welcome to married life! It’s going to be a fast and sometimes bumpy ride, so hang on tight! Can’t wait for you guys to start this new chapter in your lives together! #榮升二姑奶 #兩位家姐都好安慰」再次為弟弟送上祝福。」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同時上她載幾張童年時兩姊弟的合照，當中包括一張與家姐的陳凱晴的童年照片。

Grace大家姐鮮有露面

Grace跟Dereck感情要好，經常分享姐弟生活照，原來二人還有一位大家姐名為陳凱晴，但她平時鮮有公開露面，陳凱琳亦亦沒在社交平台分享大家姐的照片，因此外間對大家姐陳凱晴所知不多。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

而今次Grace亦只公開童年照，未知大家姐有否出席弟弟婚禮，可見相當低調。

同場加映：高海寧訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【餅印星二代】陳豪孻女盡得陳茵媺靚基因如餅印　鄭嘉穎大仔性格輪廓似足爸爸
12:06 2021/03/22
【餅印星二代】陳豪孻女盡得陳茵媺靚基因如餅印　鄭嘉穎大仔性格輪廓似足爸爸
【星二代】鄭嘉穎2歲兒子普通話數1至10　陳凱琳安排讀英普名牌Playgroup準備升N班
12:55 2021/03/04
【星二代】鄭嘉穎2歲兒子普通話數1至10　陳凱琳安排讀英普名牌Playgroup準備升N班
【明星扮靚】兩子之母陳凱琳騷纖腰　網友求教Grace產後修身秘方
11:29 2021/03/10
【明星扮靚】兩子之母陳凱琳騷纖腰　網友求教Grace產後修身秘方
陳凱琳 香港小姐 娛樂人物職業 演員 鄭嘉穎 結婚 TVB

最高瀏覽

【成功靠父幹】30歲肥宅男2年無工作　日日打機煲劇靠父母零用錢炒股
11:57 2021/03/22
【成功靠父幹】30歲肥宅男2年無工作　日日打機煲劇靠父母零用錢炒股
【吸引力法則】阿Bob感激父母供讀大學　林盛斌人工升至8萬元即贈父母名錶
11:11 2021/03/22
【吸引力法則】阿Bob感激父母供讀大學　林盛斌人工升至8萬元即贈父母名錶
【大步走】羅天宇劇集演宅男追劉穎鏇　女友全屬靚女被稱女神收割機【多圖】
14:49 2021/03/21
【大步走】羅天宇劇集演宅男追劉穎鏇　女友全屬靚女被稱女神收割機【多圖】