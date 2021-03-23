【家有囍事】陳凱琳分享弟弟婚禮溫馨合照　Grace低調大家姐激罕曝光【多圖】

▲ 陳凱琳罕有公開三姐弟童年合照。

香港小姐陳凱琳（Grace）孖生弟弟Derek在星期日（3月21日）於金鐘紅棉道註冊結婚，「升呢」成為二姑奶的陳凱琳當日與丈夫鄭嘉穎一同出席，並幫忙打點。

剛成為人夫的Derek在昨日（3月22日）於社交平台分享與太太的甜蜜婚相放閃，非法甜蜜。而與弟弟感情一向十分要好的Grace，在今日（3月23日）在社交平台分享與丈夫嘉穎及Derek夫婦在婚禮的合照，十分溫馨。

▲ 陳凱琳弟弟日前新婚之喜。（取自IG）

【家有囍事】陳凱琳龍鳳胎胞弟Derek結婚 Grace與鄭嘉穎到場打點

成為二姑奶的Grace難掩喜悅之情寫道：「Call me 二姑奶 ，Congratulations to my little brother @derek_hcc for marrying the love of his life! 由細睇到你大⋯你真係大個仔啦！要好好錫老婆！Welcome to married life! It’s going to be a fast and sometimes bumpy ride, so hang on tight! Can’t wait for you guys to start this new chapter in your lives together! #榮升二姑奶 #兩位家姐都好安慰」再次為弟弟送上祝福。」

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同時上她載幾張童年時兩姊弟的合照，當中包括一張與家姐的陳凱晴的童年照片。

Grace大家姐鮮有露面

Grace跟Dereck感情要好，經常分享姐弟生活照，原來二人還有一位大家姐名為陳凱晴，但她平時鮮有公開露面，陳凱琳亦亦沒在社交平台分享大家姐的照片，因此外間對大家姐陳凱晴所知不多。

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而今次Grace亦只公開童年照，未知大家姐有否出席弟弟婚禮，可見相當低調。

同場加映：高海寧訪問