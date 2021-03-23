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【新冠肺炎】今日新增12宗確診個案包括4宗本地感染　1宗不明源頭涉88歲退休漢

社會 14:58 2021/03/23

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今日新增4宗本地感染，包括1宗不明源頭涉88歲退休漢。

本港新冠肺炎疫情未止，今日（23日）新增約12宗確診個案，包括8宗為輸入個案，1宗為源頭不明的本地個案，其餘3宗與本地個案有流行病學關連，衞生署和醫管局今日下午不設疫情記者會。

今日新增1宗感染源頭不明個案已於昨日公布，涉及一名88歲退休男病人（個案編號：11407），3月17日出現發燒，3月22日到聯合醫院急症室求醫，其後確診。

根據衞生防護中心昨日公布，該名染疫患者居住藍田平田邨平善樓，家人所稱，他在3月8至14日早上曾到啟田商場潮福龍蝦專門店飲茶，而這間食肆早前已有2名確診食客曾到該食肆晚膳。詳情請見【下一頁

衞生防護中心昨日（22日）公布，新增18宗確診個案，5男13女，年齡介乎23至71歲，其中7宗本地個案，包括2宗源頭不明；另外11宗輸入個案，包括7宗與輸入個案有流行病學關連，累計確診個案11,398宗。

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張竹君提到，今日有5宗確診個案與Ursus Fitness有關，現時累計147宗個案，包括8名職員、93名顧客及46位緊密接觸者。詳情即看：【下一頁】

藍田平田邨平善樓88歲男退休人士初步確診，曾在3月8至14日早上到啟田商場潮福龍蝦專門店飲茶。詳情即看：【下一頁】

2宗源頭不明個案中，包括一名茶果嶺道地盤工作文職人員確診，另有一名的士替更司機染疫。詳情即看：【下一頁】

九龍塘迦南幼兒園爆發上呼吸道感染，涉及6名學生，全校300多名師生須強制檢測。詳情即看：【下一頁】

同場加映，兒科醫生拆解嬰幼兒患玫瑰疹病徵與水痘、麻疹分別：

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記者：陳麗娜

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