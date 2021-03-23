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【兩台大戰】李克勤加盟任《聲夢傳奇》導師　ViuTV組20位KOL女團硬撼TVB

娛樂 12:17 2021/03/23

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電視界龍爭虎鬥。

由余詠珊及何哲圖負責的大型選秀節目《聲夢傳奇》，在曾志偉回巢後曾緊急煞停，而TVB與三大唱片跟無綫「破冰」將《聲夢傳奇》重新包裝推出，更有李克勤擔任《聲夢傳奇》導師。

另一方面，ViuTV力邀20位本地KOL打造特備單元劇節目《YOLO的練習曲》，相信能掀起電視界的龍爭虎鬥。

【曾志偉回巢】《勁歌金曲》返黃金時段撼《Chill Club》　《開心速遞》讓路《聲夢傳奇》復活

李克勤加盟《聲夢傳奇》

據悉在王祖藍的提議後，《聲夢傳奇》獲重新包裝放行，日有有指重量級歌手李克勤將任星級導師，指導《聲夢》15位學員，同時有指再有三大唱片派出歌手客串《聲夢傳奇》，當中不乏重量級歌手。

李克勤演出經驗豐富。（IG圖片）

李克勤回應傳媒時表示會全力以赴，為學員提供意見，自己也會在節目展示嚴厲的一面。

以「要還原香港音樂」為目標的曾志偉，上任後積極與各部門聯繫，更與香港三大唱片公司接頭，解決了自2009年發生的「版權風波」，修好了TVB與三大唱片公司僵持多年的關係。

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今次《聲夢傳奇》重新包裝再推出，15位實力唱將加上專業歌手，豐富節目的追看度。

【兩台大戰】迎戰ViuTV播另類選美節目變陣　TVB提前播李佳芯《愛美麗狂想曲》對憾

ViuTV本地KOL組女團

20位香港KOL和YouTuber女神。（網上圖片）

至於擅長真人騷節目的ViuTV，日前則宣布邀請20位香港KOL和YouTuber女神上陣，打造特備單元劇節目《YOLO的練習曲》，以女團角度深入女性話題。

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從宣傳片可見，20位女生以校服Look練舞，當中有「港版周子瑜」之稱的Jeannie、「試當真」常規演員陳苡臻（Jessica）、Dear Jane《未開始已經結束》MV女主角歸南茜（Nancy）、YouTuber戴月（Kikko）、演員郭爾君（Alma）、張蔓姿（Gigi）等。

同場加映：MIRROR訪問

更多矚目綠葉王報道：https://bit.ly/2Le3nkM

撰文 : TOPick柴犬出動

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