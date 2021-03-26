【急症室死亡】威院69歲男病人急症室等3小時腦出血亡　院方承認急症室流程有改善之處

▲ 威爾斯親王醫院。（資料圖片）

廣華醫院早前有長期病患長者在急症室等入院時離世，引起社會關注，威爾斯親王醫院日前再被披露出現一宗疑似事件。威院去年一名69歲男病人因嘔吐送院，出現出現頭暈、頭痛等，被分流為「次緊急」級別，惟不足3小時，由家人發現其失去意識，經搶救後發現其腦部出血嚴重。協助病人家屬的社區組織協會今日（26日）陪同死者太太及親弟與院方會面，院方認同在急症室的流程有可改善之處，包括會檢討分流指引、考慮使用智能裝置實時監察病人情況變化，以提示醫護人員跟進等。

69歲姓黃的男病人任職地盤散工，生前患有抗磷脂症候群（anti-phospholipid syndrome），即身體血管容易栓塞，2013年更曾因缺血性中風入院，故須每日服用薄血藥華法林（warfarin），其病情一直穩定。他原定於2020年12月再到醫院覆診，惟在去年10月23日晚上約8時46分，因為嘔吐送往威爾斯親王醫院。

男病人當時由胞弟陪同入院並辦登記手續，男病人當時出現頭暈、頭痛等，但由於他當時的維生指數正常且清醒，被分流為「次緊急」級別。後來因為四肢乏力而無法自行去廁所，須使用尿壺及尿片。事主在分流站等至晚上10時05分後，終獲安排到候診區，在家人陪同下等待見醫生。

▲ 彭鴻昌。（資料圖片）

可惜，在一小時後，即晚上約11時20分時，胞弟發現死者的面色轉黑，似是沒有呼吸，故立即通知醫護搶救。事主其後須依靠機器呼吸，惟腦掃描顯示其腦部嚴重出血，腦科醫生亦稱無法以手術救治，延至10月24日凌晨3時48分宣告死亡。

胞弟憶述當時哥哥的面色開始轉黑，撫摸他亦沒有反應，故即時通知醫護急救，隨後醫生告知病人須靠機器幫助呼吸。他表示當時曾向醫生投訴，惟醫生表示救人要緊。他直言當時心情很難過，認為哥哥曾經中風，有服用簿血丸的習慣，醫護應提升至緊急病人或以上級別。

另外，他指出醫院當日求診人數不多，相信哥哥應可在半小時內得到醫治，認為院方誤判病人情况，以致失去救人黃金時間。

根據病人在分流站的紀錄顯示，護士有寫下事主的病歷，卻沒有列明病人有服用薄血藥的習慣，而醫生的診症紀錄卻有清楚寫下服用華法林的字眼。協助病人家屬的社區組織協會幹事彭鴻昌指出，由於當時其胞弟為病人登記，故不知道是否有詢問病人的服藥習慣。

他坦言，若急症室護士在分流時已得知病人有服用華法林的習慣，並留意到其當時的病徵，應會被分流至第3級病人，可在30分鐘內接受治療，相信可以避免事件的發生。

他質疑院方沒有妥善監察事主病情變化，尤其當時胞弟曾告知急症室護士病人多次想小便時，只被安排用尿壺及尿片，卻沒有任何的跟進，另在候診區約一小時的過程中，亦沒有醫護巡視過病人的情況，直至其胞弟發現病人情況轉危才獲安排急救。事件反映醫管局應加強急症室分流站護士的培訓，另須發指引清楚列明病人服華法林後的風險因素，讓醫護可以作出適當的分流安排。

社區組織協會今日（26日）陪同死者太太及親弟與院方會面，會上院方交代整個臨床管理程序的詳情，並回應家屬對分流及等候期間病情監察的意見。會面由下午4時開始，至約5時30分完結。

協會指，院方認同在急症室的流程有3點可改善之處，包括會檢討分流指引；急症室的健康助理宜對病人病情轉變更為敏銳，並會加強相關培訓；以及考慮使用智能裝置實時監察病人情況變化，以提示醫護人員跟進。

對於病人正在服用具風險藥物（如薄血藥），在分流時及在分流後的監察上，宜納入作為臨床判斷的考慮因素。急症科專科統籌委員會將檢討分流指引

急症室的健康助理宜對病人病情轉變更為敏銳，並懂得向護士匯報需注意情況。急症室需加強相關培訓

急症室現行安排約每兩小時巡查所有正在等候的病人，未來會考慮使用智能裝置，實時監察病人情況變化，以提示醫護人員跟進

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記者：郭詩詩、陳麗娜