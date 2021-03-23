【自製燒味】街坊廚神淘寶烤爐自製燒鵝燒豬　網民激讚：你傻㗎？2隻thx！

▲ 有街坊廚神分享自己在淘寶購買了一個烤爐，並自製燒鵝、燒豬、叉燒等燒味，引起網民熱議。

為了美食你可以去到幾盡？有街坊廚神日前在Facebook分享自己於淘寶購買了一個烤爐，並自製燒鵝、燒豬、叉燒等燒味，賣相吸引，引起網民熱議。

▲ 街坊廚神自製燒味。(圖片來源：淘寶開心Share)

街坊廚神於Facebook群組「淘寶開心Share」發文，指「邊個話我傻…我請佢食燒鵝」，並附上多張燒味相及烤爐實物相。

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相中可見街坊廚神親自燒製的燒鵝、燒豬、燒鴨、叉燒等，色澤亮麗、賣相誘人。而烤爐底部亦有流出燒味的油汁。

她表示，該烤爐屬於60雙層加厚木炭，由於不包郵所以要另附85元人民幣送到集運點。而該烤爐則售448元人民幣，會附送烤鴨掛鉤10個、鴨尾針10支、提鴨鉤1個。

▲ 烤爐售448元人民幣，會附送烤鴨掛鉤10個、鴨尾針10支、提鴨鉤1個。

帖文一出即引起網民討論，網民紛紛大讚「高手在民間」，並關心製作燒味的技巧和使用烤爐的方法，而樓主亦大方分享，並非要有一定廚藝才可自製燒味，工多藝熟。而燒時亦要注意溫度要200度。

另外亦有網民表示難以置信，「好癲，但好正」，「不想煮、只想食」：

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處理燒味的食物安全建議

本港食物安全中心曾分享處理燒味的食物安全建議。

▲ 燒味製作步驟流程圖。(圖片來源：食物安全中心)

用正確的方法解凍肉類：

在攝氏4度或以下的雪櫃進行解凍；或

食物放置於清涼的流動自來水下解凍。

切勿把食物放在室溫下解凍。

刮焦（燒肉）

在燒烤豬肉的過程中，應用刀把皮上的黑焦刮去，不宜用鐵刷，以免折斷的金屬線埋在肉中，造成物理性危害。

風乾（燒鴨／鵝／雞）

如在室外進行風乾，時間不應超過6小時，工序應在通風良好的位置進行，並與製備熟食或即食食物的範圍有所分隔。在風乾過程中，檢查鴨／鵝／雞的中心溫度，確保不高於攝氏25度。

如環境不宜進行風乾，例如溫度超過攝氏25度或天氣潮濕，工序應改在烘爐中進行，並縮短時間。

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責任編輯：羅嘉欣