【生命鬥士】25周早產兒換肝後面對另一挑戰　一日嘔吐3次需照磁力共振父母擔心

▲ 25周早產兒換肝後面對另一挑戰，一日嘔吐3次需照磁力共振父母擔心。

本港一名25周早產男嬰「信信」在2個半月大時出現肝臟纖維化，在5個半月大時急需換肝，獲得善心叔叔捐肝，2月1日成功進行換肝手術。信信父母在facebook專頁分享兒子的最新進展，指信信在換肝後需面對新挑戰，日前信信突然嘔吐3次，醫生為安全起見，安排為信信照磁力共振，對症下藥。信信的情況有變，父母非常擔憂，「希望你會平安無事。」

▲ 信信在2月1日進行換肝手術。（救救小心肝Facebook）

信信接受換肝手術後逾一個半月一直進展理想，惟日前情況有變。父母昨（22日）於Facebook專頁「救救小心 – 肝」交代，信信在換肝後面對另一個新階段及新挑戰。父母接到姑娘電話，指信信突然嘔吐3次，醫生為安全起見，決定為信信預約照磁力共振，確認腹部及腸臟器官沒有異樣。

▲ 等待照磁力共振的信信。（救救小心肝Facebook）

經驗豐富的姑娘曾安慰信信的父母，因信信曾咳嗽，有可能是咳到作嘔。但信信突如其來的改變嚇壞父母，

總之就好驚啦！而家佢有咩發燒嘔我都會特別驚同緊張，真係怕自己咁落去心臟都負荷唔到！而家又要等出報告，等待真係好煎熬。

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信信是25周出世的極早產BB，初期要靠呼吸機幫忙維持生命，甫出生已捱過不少難關。可是信信2個半月大時，確診肝臟纖維化，只有換肝才可保命，父母家人不吻合捐肝要求，盼望有心人能捐出部分活肝，幸最後有一名善心叔叔願意捐肝。

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責任編輯︰王明芳