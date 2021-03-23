  • 19°C
香港時間 : 2021323日 (週二) 12:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【工業安全】勞工處巡查住宅工程及涉離地工作工地　確保工人使用設圍欄及底護板工作平台

社會 11:26 2021/03/23

分享：

熱門 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

勞工處。(資料圖片)

近期發生涉及工人在住宅樓宇的護欄旁進行離地工作時，從高處墮下的多宗致命意外。為遏止同類再次發生，勞工處今日（23日）展開一項特別執法行動，針對性巡查在住宅樓宇進行裝修及維修工程，並涉及離地工作的工地。

勞工處指，行動期間處方會留意使用梯具進行離地工作的裝修及維修工程，特別是那些在住宅樓宇永久護欄杆或護牆附近和／或進行的工作，並監察持責者有否就相關工作提供安全工作系統。若發現有違反職業安全及健康法例的情況，處方會發出「暫時停工通知書」及「敦促改善通知書」，以及提出檢控，而不會給予警告。
　　 
發言人表示，就離地工作安全，承建商及僱主須進行針對性的風險評估、制訂安全施工方法及採取合適的安全措施和程序，以預防及消除與工作相關的危害。若工作不能從地面處安全地進行時，承建商及僱主必須採取足夠的步驟，包括設置並確保工人使用設有圍欄及底護板的合適工作平台或其他安全的支撐設施，並避免使用梯具及不合安全規格的棚架。

根據《工廠及工業經營條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁6個月。

為進一步加強業界對離地工作危害的警覺性，勞工處稱，將去信相關持份者，包括物業管理公司、商會、工會、安全從業員專業組織等，敦促他們在進行離地工作時，必須符合職安健法例的要求及採取適當安全措施。

勞工處呼籲承建商及僱主必須就相關工作提供安全和不會危害健康的作業裝置及工作系統。僱員亦須與其僱主合作，遵守所有安全措施及適當使用所提供的個人防護裝備，避免危害自己及他人的工作安全。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【病毒檢測】勞工處設流動採樣站為外傭免費檢測　無須預約【內附地點】
20:35 2021/03/14
【病毒檢測】勞工處設流動採樣站為外傭免費檢測　無須預約【內附地點】
山景邨景樂樓一名清潔男工垃圾槽高處墮下不治　勞工處正展開調查
10:51 2021/01/22
山景邨景樂樓一名清潔男工垃圾槽高處墮下不治　勞工處正展開調查
【奪命工傷】元朗洪水橋30歲男工7樓墮地亡　勞工處稱已勒令涉事承建商停工並撤查事件
23:18 2021/03/19
【奪命工傷】元朗洪水橋30歲男工7樓墮地亡　勞工處稱已勒令涉事承建商停工並撤查事件
經濟 物業管理 物業管理公司 勞工處 工程 物業

最高瀏覽

【成功靠父幹】30歲肥宅男2年無工作　日日打機煲劇靠父母零用錢炒股
11:57 2021/03/22
【成功靠父幹】30歲肥宅男2年無工作　日日打機煲劇靠父母零用錢炒股
【吸引力法則】阿Bob感激父母供讀大學　林盛斌人工升至8萬元即贈父母名錶
11:11 2021/03/22
【吸引力法則】阿Bob感激父母供讀大學　林盛斌人工升至8萬元即贈父母名錶
【大步走】羅天宇劇集演宅男追劉穎鏇　女友全屬靚女被稱女神收割機【多圖】
14:49 2021/03/21
【大步走】羅天宇劇集演宅男追劉穎鏇　女友全屬靚女被稱女神收割機【多圖】