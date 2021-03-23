【工業安全】勞工處巡查住宅工程及涉離地工作工地　確保工人使用設圍欄及底護板工作平台

▲ 勞工處。(資料圖片)

近期發生涉及工人在住宅樓宇的護欄旁進行離地工作時，從高處墮下的多宗致命意外。為遏止同類再次發生，勞工處今日（23日）展開一項特別執法行動，針對性巡查在住宅樓宇進行裝修及維修工程，並涉及離地工作的工地。

勞工處指，行動期間處方會留意使用梯具進行離地工作的裝修及維修工程，特別是那些在住宅樓宇永久護欄杆或護牆附近和／或進行的工作，並監察持責者有否就相關工作提供安全工作系統。若發現有違反職業安全及健康法例的情況，處方會發出「暫時停工通知書」及「敦促改善通知書」，以及提出檢控，而不會給予警告。



發言人表示，就離地工作安全，承建商及僱主須進行針對性的風險評估、制訂安全施工方法及採取合適的安全措施和程序，以預防及消除與工作相關的危害。若工作不能從地面處安全地進行時，承建商及僱主必須採取足夠的步驟，包括設置並確保工人使用設有圍欄及底護板的合適工作平台或其他安全的支撐設施，並避免使用梯具及不合安全規格的棚架。

根據《工廠及工業經營條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁6個月。

為進一步加強業界對離地工作危害的警覺性，勞工處稱，將去信相關持份者，包括物業管理公司、商會、工會、安全從業員專業組織等，敦促他們在進行離地工作時，必須符合職安健法例的要求及採取適當安全措施。

勞工處呼籲承建商及僱主必須就相關工作提供安全和不會危害健康的作業裝置及工作系統。僱員亦須與其僱主合作，遵守所有安全措施及適當使用所提供的個人防護裝備，避免危害自己及他人的工作安全。

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責任編輯：陳麗娜