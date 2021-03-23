【癌症殺手】66歲廖啟智患胃癌停工抗病　腫瘤科醫生：多數病人確診已達3期

▲ 66歲的資深演員「智叔」廖啟智，不幸傳出患上胃癌。

66歲的資深演員「智叔」廖啟智不幸傳出患上胃癌，現正專心調理身體休養，樂觀積極接受治療。胃癌屬本港第6號癌症殺手，2017年共致682人死亡，佔整體死亡數目4.8%。究竟是甚麼因素增加患癌風險？又有甚麼食物會誘發或能預防胃癌？TOPick為此一一整合解難。

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臨床腫瘤科專科醫生曾偉光曾受訪稱，胃癌主要分為4期。由於胃癌初期病徵容易被誤會成消化不良而經常被患者忽略，所以大多患者在確診時病情已達3期或以上，部分更已經擴散，如腹膜、肝或肺等位置。

曾偉光指，胃癌發展到中後期會影響到區域淋巴核，5年存活率約3成，過半機率會復發；有病人需將整個胃部切除，術後無法如常進食一日三餐，或出現消化不良、肚瀉等情況。

而第4期病人普遍不會以手術處理，多用藥物控制病情。他們的5年存活率只有2至3%，一般1年內已離世。如病人身體狀況理想，可接受藥物治療。惟很多病人身體狀況未必適宜做任何積極治療，故會因應情況做紓緩治療。

曾偉光提醒，如果病徵突然出現，並持續約1個月，就要有所警覺，因為腫瘤愈大，病徵就愈多。但如果病徵僅出現一星期就自然消退，則毋須擔心。

點擊下圖睇胃癌7大常見徵狀：

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6大因素增加患上胃癌風險

據本港衞生署資料顯示，胃癌成因至今雖未明確，但有以下因素會增加患上胃癌風險：

受幽門螺旋桿菌感染

進食鹽醃食物

進食加工肉製品

過重或肥胖

吸煙

飲酒

註冊營養師張雅媛（Tunice）曾表示，加工肉類在醃製和煙熏等製作過程中可能會產生致癌物質，全因醃製肉類時所用的硝酸鹽和亞硝酸鹽，在腸道內可被細菌轉化為N-亞硝基化合物，成分可以致癌。而高鹽份亦會損害胃壁令細胞病變，長遠可演變成胃癌。

張雅媛又提到，如果紅肉經超過攝氏200度或以上烹煮時，便會產生一些已知或懷疑致癌物質，如雜環胺及多環芳香族碳氫化合物。再加上高溫烹調如油炸或燒烤，會增加身體自由基，破壞身體組織，大大增加患癌風險。

想知7種預防胃癌食物+5類增加胃癌食品？點擊下圖睇：

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責任編輯：羅嘉欣