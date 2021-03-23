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羅致光料失率高峰期已過　強調政府無意鼓吹無薪假

社會 11:28 2021/03/23

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羅致光相信，失業率高峰期已過。（資料圖片）

勞工及福利局長羅致光上周五（17日）在立法會會議時形容，僱主要員工放無薪假是「工作分享」。他今早（23日）在一個電台節目再回應有關講法，強調當時只是解釋相關內容，政府無意鼓吹這種行為，又指根據過往經驗，員工都會贊成少上一日班，是比公司裁員好。

本月公布的失業率達到7.2%，羅致光相信，失業率高峰期已過，根據最近數據，相信下月失業率再上升的機會相當低。他又指，現時所見的數字都偏向正面，包括空缺數字有上升，綜援申請人數下跌，表示失業率最惡劣是去年12月，今年初已稍為紓緩，認為失業率亦要看疫情發展，現時第四波疫情已接近受控。

羅致光又再次批評失業援助金的建議，不認為臨時性措施可行。他解釋，沙士時失業率要用3年時間才能下降至5%，反映勞動市場需時長時間才能重整，故不明白坊間提出6個月為措施期限的理據何在。

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責任編輯：陳子謙

 

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