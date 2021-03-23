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【新冠疫苗】梁子超：接種疫苗或未可於7月前覆蓋大部分人口　放寬院舍探訪前提先控疫

社會 11:34 2021/03/23

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呼吸系統專科醫生梁子超強調疫苗保障並非百分百，如果疫情不受控，院舍探訪放寬的空間很小。（經濟日報資料圖片）

本港至今已累計約38萬人已接種第一劑疫苗，今個星期起更陸續可接種第二劑新冠疫苗，呼吸系統專科醫生梁子超認為如達到免疫屏障，需要7成人口接種，惟按目前進度，未必可於7月前覆蓋到大部分人口；又形容最重要是疫情控制情況，強調疫苗保障並非百分百，如果疫情不受控，院舍探訪放寬的空間很小。

呼吸系統專科醫生梁子超今早接受港台節目《千禧年代》訪問稱，近日本港感染源頭不明個案有下降趨勢，希望數字持續下跌，出現較明確的下降軌跡；惟提到隨著全球疫情出現反彈，變種病毒威脅不斷增加，確診個案要每星期減半，才進入明確下降軌，目前距離清零仍要很多個星期。 

對於當局有意於安老院院友或家人接種疫苗後或可放寬探訪，梁子超認為最重要是疫情控制情況，強調疫苗保障並非百分百，如果疫情不受控，放寬的空間很小；即使局部開放探訪安排都要絕對小心，除非院舍大部分員工及院友都已接種疫苗，有較好的個人保護，才能確保放寬措施不會令病毒進入院舍，以致大型病毒爆發出現。

梁子超又提到，如果要達到免疫屏障，需要七成人口接種，不過按目前本港接種進度，未必能於7月前覆蓋到大部分人口；強調科興及復必泰兩款新冠疫苗在全球已有千萬人接種，並無跡象顯示會增加中風及心血管病的機會，認為公眾不用太擔心。

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責任編輯：陳正怡

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