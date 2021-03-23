【貴重禮物】男同學送小五女兒Apple Watch　港媽煩惱：係咪應該還俾人？

▲ 一名港媽近日在網上發文，指小五女兒收到男同學送的Apple Watch，煩惱該如何處理。

同學之間送小禮物是常有之事，不過若禮物太貴重，會令人不知如何處理。昨日一名港媽在網上討論區「親子王國」發文，指就讀小五的女兒收到男同學送的Apple Watch，令她感到煩惱，詢問網民該如何處理。

該名港媽在文中指出，近日發現小五女兒收了男同學送的Apple Watch，由於禮物太貴重，港媽不知如何處理。她指女兒和該男生只是同學關係，沒有拍拖，但女兒表示男生暗戀她，所以贈送禮物。

網民建議私下退還禮物

港媽認為禮物太貴重，應該要還給同學，可是不知該如何處理，便詢問網民意見。帖子引來網民討論，不少網民建議樓主私下找對方家長，把禮物退回，「無論係咪拍拖，個男仔都唔係用自己搵嘅錢買嘢俾你，係人地父母嘅錢，所以不應該收。」、「小五只是10至11歲，一定要退返俾個男仔，太貴重喇，做人不可太物質」。

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有網民則建議樓主找班主任協助處理，「要當住班主任面還（禮物），再由班主任通知對方家長啦，唔好有拖欠，亦都要教個女唔好亂收人地禮物」；有網民則認為不應驚動班主任，「因為無論隻錶啲錢係點嚟，個男同學都一定會被罵，如果佢受唔到壓力做傻事點算？」，建議港媽教育女兒對金錢的概念，再私下把禮物歸還。

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責任編輯：王明芳