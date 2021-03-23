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【家庭暴力】躁夫不忿母親被罵　45秒狂摑妻子23巴至兩度吐血

親子 12:53 2021/03/23

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絕對不能容忍家庭暴力！近日內地網上瘋傳一條影片，片中一名男子懷疑因為不滿妻子責罵家母，一怒之下不停掌摑妻子23巴，期間更兩度吐血，而且年幼兒子全程在旁看著。家暴影片在網上流傳後，獲當地警方介入調查，其後證實兩人為夫妻關係，而事發原因有待了解。

丈夫連環掌摑妻子兩度吐血

綜合內媒報道，事發於廣東省梅州市五華縣。由短片中可見，兩人坐在床邊，而床上有一名男童。丈夫先是按著妻子手腕連續掌摑，之後更開始左右手交替，不斷打她。在約45秒的過程掌摑妻子23巴，期間妻子更被打至兩度吐血，但丈夫依然不為所動。男童更全程目擊著家暴過程。

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據報，男子因不滿妻子責罵他的母親，繼而動手打她。不過妻子並沒有反抗，更表示「你愈打我愈罵」，其後丈夫怒斥「有你這樣子做女人的嗎？」片段之後在網上流傳，當地警方介入調查，指胡姓男子和廖姓女子為夫婦，事件起因目前仍然在調查。

網民擔心影響孩子心理健康

此事引起網民熱議，直斥不能容忍家庭暴力。另外有人擔心家暴事件會為孩子留下心理陰影。點擊查看更多網民留言：

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責任編輯：王明芳

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