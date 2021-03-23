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【毛孩好去處】赤柱廣場舉行Paws Galaxy　設2.5米高「毛孩衝天火箭」打卡場景 

休閒消費 11:58 2021/03/23

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熱門 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

赤柱廣場Paws Galaxy讓您與寵物同樂，於海濱共享開心時光。(相片來源︰赤柱廣場)

近年不少商場也加入寵物友善設施，為方便毛孩愛好者帶同愛犬享受消閒及購物樂趣，赤柱廣場將於3月31日至4月30日舉辦「Paws Galaxy」活動，以「星系」為主題精心打造多個打卡熱點，藝人洪永城的牧羊犬Coco更會首度化身藝術家LeonLollipop筆下逾2.4米高打卡牆主角，實行毛孩與星際主題crossover。

踏進2.5米高的「毛孩衝天火箭」，展開不一樣的星際之旅。(相片來源︰赤柱廣場)

此「Paws Galaxy」特別打造4大戶外「星系」打卡熱點，讓毛孩愛好者與愛犬以至型裝扮結伴衝出地球，大家可與毛孩於「宇宙檢查站」辦理地球出境手續，然後踏進2.5米高的「毛孩衝天火箭」內，瞬間抵達月球基地即可坐上「毛孩號月球探測車」，於月球表面尋找線索解開宇宙奧秘。「毛孩星際總部」則讓你與毛孩化身為最佳拍檔，一嚐成為宇宙司令的滋味。

藝人洪永城的牧羊犬Coco，更會首度化身藝術家LeonLollipop筆下逾2.4米高打卡牆主角。(相片來源︰赤柱廣場)

瞬間抵達月球基地即可坐上「毛孩號月球探測車」，於月球表面尋找線索解開宇宙奧秘。(相片來源︰赤柱廣場)

另外，赤柱廣場Paws Galaxy「寵物海濱嘉年華」亦將於4月3、4 、10及11日連續兩個周末舉行，特設一連串精彩工作坊，包括毛孩瑜伽及按摩、毛孩訓練示範、獸醫諮詢及穴位保養、寵物美容護理及諮詢，以及毛孩障礙體驗等，毛孩愛好者可以帶同愛犬盡情放電，締造難忘的相處時光。

「寵物海濱嘉年華」內也也毛孩的攤位。(相片來源︰赤柱廣場)

「Paws Galaxy」活動詳情       
日期：3月31日至4月30日       
地點：赤柱廣場       
主題裝飾：地下及4樓共設置四組太空主題打卡位及2.4米高主題油畫牆     
  
「寵物海濱嘉年華」活動詳情       
日期：4月3日、4日、10日及11日       
地點：赤柱廣場天幕廣場       
活動︰「寵物煲呔製作」及「寵物速畫」、消費換領DogLemi可折疊防水寵物碗、毛孩主題市集等

記者︰馮柏偉

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