【炒飯神器】淘寶$560自動炒飯機慳力易洗 港媽大讚好玩︰夠熱有鑊氣
港媽湊仔好唔得閒，在日常生活中會想盡辦法省時省力，有港媽最近在淘寶網以470人民幣（約560元）買入一部「自動炒菜機」，聲稱只是貪玩一試，家人更撥冷水斥「多餘」。試用後大家喜出望外，大讚機器「炒飯快、慳手力、有鑊氣」，而且容易清洗。
該名港媽在Facebook群組「淘寶開心share」中發帖文表示，在農曆新年好奇以470人民幣（約560元）優惠價，在淘寶網入手了一部「自動炒菜機」，隨機附送多款食譜，但售價現時已回升至999人民幣（約1,190元）。
她自言識煮飯，又有工人姐姐，故被家人斥責「多餘、買嚟做乜？」她解釋只是貪玩買入，「我就係想玩吓嘛！唔係小朋友先有得玩煮飯仔嘅！」
港媽試用炒菜機來炒飯後感到驚喜，指炒出來的飯「好夠熱」，米飯「夠乾身」，一家人都大讚好食，「話唔似用機炒，鑊氣都OK。」
炒飯快、慳手力，唔怕抄到飛晒啲飯餸出嚟，唔怕彈油彈到周圍都係。
直接用水清洗方便
至於清洗都好方便，她指出只需直接用水洗。不過，部機的缺點是炒飯餸期間要望實不能走開，要自行加食材和調校火力。而且中途曾需暫停部機，用鑊鏟把機內的材料分散一下後再開機。網民大多認為「自動炒菜機」可以一試，作用不大，但最重要是大家食得開心、家中有位置。
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責任編輯︰王明芳