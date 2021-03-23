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【春日護膚】KORRES新推希臘冰河黑松抗氧化系列　購買抗醣化希臘乳酪蛋糕即送護膚品

休閒消費 12:23 2021/03/23

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熱門 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

（圖片由KORRES提供）

護膚品牌KORRES最近推出希臘獨有植物冰河黑松抗氧化系列，並聯乘咖啡店INFINITI C推出「黑松森林希臘乳酪蛋糕」，大家品嚐抗氧化美肌功效的蛋糕時，可獲贈KORRES冰河黑松抗重力拉提3D精華體驗套裝。

點擊大圖了解詳情：

    點擊圖片放大
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KORRES及INFINITI C再度聯乘合作，以皇牌系列冰河黑松為主題，把經典的黑森林蛋糕，改良成為健康版的「黑松森林希臘乳酪蛋糕」。

抗醣化甜點無精製白糖

此蛋糕另一大特色是抗醣化甜點，並無精製白糖，選用連糖尿病人都可食用的低GI無花果果糖，不怕高糖份，食用同時又有抗氧化之功效。

著數優惠

即日起至5月20日到INFINITI C分店享用「黑松森林希臘乳酪蛋糕」一件，即可獲贈 KORRES冰河黑松抗重力拉提3D精華體驗套裝（包括：冰河黑松抗重力拉提3D眼部精華霜（4ml） 及 冰河黑松抗重力拉提3D面部精華（1.5ml）；價值$155）。

凡於即日起至5月20日在網上平台Zoe By Profex或萬寧購買KORRES產品滿$500（把收據whatsapp至 6689 8916登記），即送 KORRES x INFINITI C 「黑松森林希臘乳酪蛋糕」一件，只限首100名，送完即止。

同場加映：護膚除了靠護膚品，也要靠飲食，為大家推介養顏的牛油果食譜，即睇【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

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