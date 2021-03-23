【緣來自咖啡】韓馬利患腦膜炎復受情緒病困擾　病榻中反省更體會丈夫深情

▲ 韓馬利近年備受健康困擾。

馬浚偉主持的訪談節目《緣來自咖啡2》，日前訪問好友嘉賓韓馬利。馬仔與韓馬利相識多年，合作拍劇甚多，私底下亦是好朋友，二人盛載溫馨和啓示的深情對話。

韓馬利（Mary）因身體問題，近年較少參與幕前演出，但馬浚偉這位她口中的「阿仔」邀請亮相，她二話不說一口答允。

▲ 馬浚偉邀好友韓馬利受訪。

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韓瑪利稱：「我好喜歡阿仔的性格，實事求是，非常認真，但又不會給你太多壓力，每次跟他傾談感覺都很舒服、舒暢，感受到其正能量。他要做的事就一定做得到，好欣賞其勤奮性格。」

馬仔心目中，Mary媽是個內外非常一致的人，完全不修飾、不掩飾、不計算，十分真性情！「正因為太真，令到她與丈夫之間會有爭執甚至爭吵，其實我們認識的燕哥（杜燕歌）説話不多，兩夫妻是完全不同的人，走在一起的確需要某程度上的互相理解和包容。」

▲ Mary姐生病後有所頓悟。

健康歷多次挑戰

韓馬利近年經歷一次又一次健康挑戰，近期更患上腦膜炎，也曾受過情緒病困擾，幸得身邊人體貼照顧，令她一次又一次自死蔭幽谷中走出來。

她坦言與疾病拼搏中，體會到丈夫的深情，有很大反省和檢討，要令自己強大就係要克服自身缺點，改變與身邊疼惜自己的人溝通方式。

疾病，折磨身心，但也有得着，夫妻關係改善，生活更美滿幸福。她指：「今次與阿仔深談，令我想到有句說話：人若賺得全世界，卻賠上自己的生命，又有什麼益處？不妨認真思考，我們的生命在這個世界會有什麼作用？如何令自己擁有更豐盛人生呢？」

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透過交心交談，馬仔欣喜見到Mary 媽的改變：「好開心阿媽願意改變自己，對她而言是個很大的禮物，足以令她和她最愛的燕哥相處更美好，我覺得是好大恩典，實在感恩，Mary媽用她寶貴經歷去感動、感染身邊的人，希望她繼續強大自己。」

感謝丈夫病中照料

韓馬利數年前因發燒感冒菌入腦導致患上腦膜炎，她曾因TOPick分享，大病後對生活有所啟發：「現在學慢活一些，因為我的個性很急，每日把要做的事擠得很緊逼，現在舒緩些，盡量去享受每天的生活，不再把工作放在第一位，好好享受生活。」

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▲ 馬仔跟韓馬利合作不少劇集，節目將於3月24日晚上11時my TV SUPER播出。

休養期間，丈夫杜燕歌細心照顧，陪Mary姐砌木圖等作腦部運作，還與一起寫大字：「寫大字令腦筋靈活些，而且也讓個心靜下來。」

此外，杜燕歌還親自為Mary姐下廚，每日煮足三餐。提起此事，她也不禁甜笑說：「丈夫照顧三餐，他到街市買最好的材料，然後親自下廚並餵我食。以前他對我的愛護好含蓄，現在便表現出來，真的好感動，所以覺得今次病可說是個變相的祝福。」

同場加映：邱芷微陳志忠訪問