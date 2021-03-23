【等一個擁抱】陳友演腦退化症爸爸　與李璧琦龔柯允拍電影演三父女

▲ 陳友與李璧琦龔柯允演三父女。

轉數快又搞笑的陳友，卻將在電影《等一個擁抱》中飾演一個腦退化症爸爸。陳友坦言收到導演邀請一刻擔心自己不能稱任角色：「要演一個可能遲幾年至發身係自己身上嘅腦退化症老人家？我覺得自己仲好精靈，真心怕演唔好。」

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▲ 電影《等一個擁抱》。

《等一個擁抱》由陳友、龔柯允（Karen）、李璧琦（Becky）、何基佑、李任燊、杜燕歌、韓馬利、林以諾參演。

故事講述陳友年青時因小三拋妻棄女，令兩個女兒Becky及Karen一直恨惡父親。

▲ 電影《等一個擁抱》。

相隔多年後，長女Becky在街上重遇潦倒及患上腦退化的父親，對父親的恨欣然釋懐。

背上照顧老父的責任同時期望在馬來西亞的妹妹Karen能回來見父親一面。

▲ 電影《等一個擁抱》。

陳友由心存懷疑到看畢劇本，對角色演譯上開始改變：「再三思考後，覺得好似係神嘅意思，而拍攝嘅過程令我學習好多、搵到好多我嘅不足，好大得著。」

為演好腦退化角色，陳友嘗試不同的演繹方法外，開拍前還專程與戲中的兩個女兒Karen同Becky圍讀尋找定位，了解大家的演法，因此令拍攝非常順利。

▲ 電影《等一個擁抱》。

導演王炳雄亦大讚陳友為角色添加了不同身體語言，演繹得更細緻：「其實友哥電影經驗比我多，喺現場俾咗好多input，又會提早排戲，就算收咗工都會繼續一齊討論拍攝細節。」

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