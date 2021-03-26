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【TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽】立即參加贏Novotel酒店Staycation

幼稚園 11:52 2021/03/26

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熱門 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

今個復活節假期無得外遊，不如考慮本地親子遊，家長可與子女利用家中雞蛋，一同發揮藝術天份，以「復活節」為題，在蛋上自由創作獨一無二的復活蛋藝術品, 高人氣作品的參加者獲到諾富特東薈城(Novotel)酒店雙人兩日一夜住宿連昂坪360來回纜車水晶車廂門票及昂坪360‧恆香老餅家限定手工蛋卷DIY套裝等豐富禮品。

    點擊圖片放大
    +2

參加資格：一位小朋友, 爸爸/媽媽可從旁輔導
比賽日期2021年3月26日至2021年4月11日
截止投票：2021年4月11日晚上11時59分59秒
公佈得獎：2021年4月12日
得獎名單：TOPick網站內 「Band1學堂」公佈
遞交方式：網上表格
參賽規則：
1.    讚好TOPick昂坪360 Facebook專頁 
2.    上載作品照片 (約4-5張照片，當中包括復活蛋的正面、背面及小朋友繪畫時的照片) 及作品創作概念的文字介紹 (約50-80字)至網上表格

得獎資格
獲最高點擊收看次數及10位最多FB分享次數作品之參賽者將獲取豐富禮品，禮品包括

  • 【至尊人氣大獎】(1名) :  諾富特東薈城酒店雙人兩日一夜住宿連昂坪360來回纜車水晶車廂門票兩張(價值$1,480)及昂坪360‧恆香老餅家限定手工蛋卷DIY套裝一份
  • 最具人氣大獎 (10名):  昂坪360‧恆香老餅家限定手工蛋卷DIY套裝一份 

評審準則：
【至尊人氣大獎】獲選標準是參照網站Google統計數據計算, 在比賽期內在TOPick網站獲最高點擊收看次數的參加者比賽作品文章。
最具人氣大獎】獲選標準是於比賽期內, 首10篇獲最多FB分享次數*的參賽比賽作品文章
*分享次數計算：須於比賽期內到TOPick網站，按參賽文章內的FB分享按鈕，並分享到FB的次數作準。(請參閱下圖指示)

網頁版分享教學：

手機版分享教學：

  • 步驟1：按下圖分享按鈕
  • 步驟2：按FB分享按鈕，並分享到自己的FB

如有問題，歡迎查詢
電郵 (直接按👉👉👉) topick.mktg@hket.com
Whatsapp (直接按👉👉👉) 60528037

條款及細則：
-活動日期為2021年3月26日至2021年4月11日，遞交者必須交齊所有參加資料方為成功參加，以官方收到的時間為準。
-參加者為12歲或以下的小朋友。
-參加者必須遞交正確個人聯絡資料，以便通知及聯絡領獎事宜。
-每人只限參加一次，重複參加或參加資料不齊全將不計算。
-參賽作品及相片必須屬於參加者本人, 不可涉及任何侵權、色情、暴力、歧視、侮辱或任何敏感或不法成份。如有違規，TOPick及昂坪360有權取消有關相片/參加者資格。
-TOPick及昂坪360保留使用所有參賽相片作宣傳此活動之權利, 參賽作品相片有機會被TOPick或昂坪360刊登及報導是次活動花絮。
-參加者成功遞交後三至五個工作天內將收到電郵確認成功參賽。
-得獎者將於得獎名單公佈後收到TOPick電郵通知領獎詳情。
-獎品使用詳情及期限請參閱獎品兌換信, 一切使用條款以兌換信內容為準, 不接受更換、更改或升級，如有遺失或逾期，TOPick將不會補發。
-如有任何爭議，香港經濟日報集團TOPick及昂坪360保留一切最終決定權。

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