【TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽】立即參加贏Novotel酒店Staycation

今個復活節假期無得外遊，不如考慮本地親子遊，家長可與子女利用家中雞蛋，一同發揮藝術天份，以「復活節」為題，在蛋上自由創作獨一無二的復活蛋藝術品, 高人氣作品的參加者獲到諾富特東薈城(Novotel)酒店雙人兩日一夜住宿連昂坪360來回纜車水晶車廂門票及昂坪360‧恆香老餅家限定手工蛋卷DIY套裝等豐富禮品。

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參加資格：一位小朋友, 爸爸/媽媽可從旁輔導

比賽日期：2021年3月26日至2021年4月11日

截止投票：2021年4月11日晚上11時59分59秒

公佈得獎：2021年4月12日

得獎名單：TOPick網站內 「Band1學堂」公佈

遞交方式：網上表格

參賽規則：

1. 讚好TOPick及昂坪360 Facebook專頁

2. 上載作品照片 (約4-5張照片，當中包括復活蛋的正面、背面及小朋友繪畫時的照片) 及作品創作概念的文字介紹 (約50-80字)至網上表格 。

得獎資格：

獲最高點擊收看次數及10位最多FB分享次數作品之參賽者將獲取豐富禮品，禮品包括

【至尊人氣大獎】(1名) : 諾富特東薈城酒店雙人兩日一夜住宿連昂坪360來回纜車水晶車廂門票兩張(價值$1,480)及昂坪360‧恆香老餅家限定手工蛋卷DIY套裝一份

【 最具人氣大獎 】 (10名): 昂坪360‧恆香老餅家限定手工蛋卷DIY套裝一份

評審準則：

【至尊人氣大獎】獲選標準是參照網站Google統計數據計算, 在比賽期內在TOPick網站獲最高點擊收看次數的參加者比賽作品文章。

【最具人氣大獎】獲選標準是於比賽期內, 首10篇獲最多FB分享次數*的參賽比賽作品文章

*分享次數計算：須於比賽期內到TOPick網站，按參賽文章內的FB分享按鈕，並分享到FB的次數作準。(請參閱下圖指示)



網頁版分享教學：

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步驟1：按下圖分享按鈕

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如有問題，歡迎查詢

電郵 (直接按👉👉👉) topick.mktg@hket.com

Whatsapp (直接按👉👉👉) 60528037



條款及細則：

-活動日期為2021年3月26日至2021年4月11日，遞交者必須交齊所有參加資料方為成功參加，以官方收到的時間為準。

-參加者為12歲或以下的小朋友。

-參加者必須遞交正確個人聯絡資料，以便通知及聯絡領獎事宜。

-每人只限參加一次，重複參加或參加資料不齊全將不計算。

-參賽作品及相片必須屬於參加者本人, 不可涉及任何侵權、色情、暴力、歧視、侮辱或任何敏感或不法成份。如有違規，TOPick及昂坪360有權取消有關相片/參加者資格。

-TOPick及昂坪360保留使用所有參賽相片作宣傳此活動之權利, 參賽作品相片有機會被TOPick或昂坪360刊登及報導是次活動花絮。

-參加者成功遞交後三至五個工作天內將收到電郵確認成功參賽。

-得獎者將於得獎名單公佈後收到TOPick電郵通知領獎詳情。

-獎品使用詳情及期限請參閱獎品兌換信, 一切使用條款以兌換信內容為準, 不接受更換、更改或升級，如有遺失或逾期，TOPick將不會補發。

-如有任何爭議，香港經濟日報集團TOPick及昂坪360保留一切最終決定權。