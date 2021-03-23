【防疫措施】荃灣光榮冰室被禁晚市堂食3天　餐廳與食環署解說不一

▲ 光榮冰室荃灣分店今日（23日）起暫停晚市堂食3天。（光榮飲食fb圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，食物及衞生局規定食肆需遵守防疫條例，否則會被罰暫停晚市堂食。光榮冰室昨日（22日）表示，荃灣分店被食環署指員工無戴上口罩，須由今日（23日）起暫停晚市堂食3天，日間每枱人數亦須回復至2人。不過，餐廳聲稱，該名員工當時正在用膳，認為有關做法不合理。

光榮飲食昨晚在社交媒體Facebook專頁，貼出一張由食環署發出告示的圖片，內容指其荃灣兆和街的分店須在3月23日至25日期間，由晚上6時起暫停晚市堂食，以及不可安排多於兩人一枱。

▲ 光榮飲食昨晚在Facebook專頁貼出一張由食環署發出告示的圖片。（光榮飲食fb圖片）

不過，餐廳在帖文交代指，事件源於食環署職員指控該店有員工沒有戴口罩，但解釋該名員工當時正在用膳，反問當局「你可唔可以表現（演）一下戴住口罩用膳？」、「員工係咪要出門口食先得？」

食環署回覆時就指，早前巡查位於荃灣兆和街一帶的食肆時，發現兩間處所內有員工在製作食物時無佩戴口罩，違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），已即時作出檢控。有關處所須須遵守禁晚市堂食和2人一枱限制3天，以減低有關處所內的傳播風險。署方強調，會繼續留意相關情況及採取適當跟進行動。

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記者：陳子謙