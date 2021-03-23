【街貓被虐】香港仔華富邨流浪貓遭打爆眼　義工促緝兇舉報疑施虐執紙皮婦

社區不只是人類，流浪動物都是社區的一份子，流浪貓也有生存的權利。近日香港仔華富邨發現一宗流浪貓被虐的慘案！貓咪連日來受傷，不見了一星期後，義工發現牠的眼球受傷壞死，涉被人虐打，義工呼籲目擊事件者提供資料協助舉報，防止更多貓咪受害。

Facebook專頁「西環貓奴」義工於20日（上周六）發帖，在香港仔華富邨有一隻虎班白貓受傷，其傷患似屬人為，從照片所見，唐貓的左眼眼球突出，組織壞死紅腫，面上有血跡。此外，貓咪身上有不明的洞滲血，而牙齒全掉，不知道是否跟被虐打有關。

疑虐貓者是執紙皮婦

義工表示看到照片感到心寒，人神共憤。據她收到朋友的訊息，最近發現有隻唐貓的手受了傷，之後不見一星期，貓咪出現返後，一隻眼受傷呈壞死，懷疑施虐者是一名執紙皮婦人，但沒證據影到，未能舉報。

華富邨華明樓附近有個女人成日執紙皮，佢見到地下有貓糧便會用泥倒落啲貓糧度，疑又會用棍打貓！

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義工慨嘆貓咪到底做錯了甚麼？有人要如此狠心、如此陰毒？單計將泥加在食物內，浪貓已不懂分開，泥土會連貓糧一齊吃下肚，何以如此陰毒。

呼籲華富邨街坊提供證據

義工呼籲如大家住附近或有朋友居住附近，如見疑似虐貓的婦人，拍攝其虐貓過程，或之前有相關的影片可以提供予「西環貓奴」，因沒證據很難捉到涉案行兇者，而流浪貓就會一隻又一隻受虐……

現時受傷貓咪已被救，送到獸醫診所接受治療，眼已做手術，但受傷眼晴保不住，預計3星期出院，待康復後，義工會協助貓咪入屋，出領養找主人。現時最急切是望大眾幫忙找出兇手，避免更多流浪貓受虐。

網民斥責受虐者

有關帖文獲不少愛護動物網民關注，許多人斥責受虐者殘忍，批評如真的是執紙皮婦，她生活艱苦更應知道流浪動物生存也不易。部分留言以下︰

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責任編輯：顏紫燕

▲ 香港仔華富邨有流浪貓遭虐打爆眼，義工促目擊者幫手緝兇。