【校長專欄】陪子女溫書教極都是錯 校長分享「VARK模型」學習事半功倍

▲ 每位孩子皆是獨特的，家長只要找出針對他們各自的學習特性來配合教導，學習效能便可事半功倍。

家長在日常教導或與子女溫習的過程中，未知曾否遇到以下類似情況：如在溫習英語動詞時，第三人稱單數形式(The Third Person Singular)的動詞是需要加上‘s’或是‘es'，小朋友在首次練習時看似掌握了，但當進行另一個練習時，又好像完全忘記了有關規則，需要重新教導。

另一個例子是英文默書，孩子在家已完成溫習範圍，但他回校正式默書時，卻未能將溫習成果完全發揮，頓時好像浪費了家長與子女之前的共同努力，令家長心中感到萬分無奈，有些急性子的家長更會不自覺地將情緒投射在教導子女的過程中。



找對學習方式 事半功倍

關於學習，每人其實各有不同的學習特性，若根據教育學者Neil D Fleming的VARK模型分析，學習方式其實可分為：視覺（Visual）、聽覺（Auditory）、讀寫（Read/Write）和動覺（Kinesthetic）四大類型。以動詞學習為例，有些小朋友是可以透過反覆的機械性練習去掌握有關技巧，另有部份小孩則可透過閱讀或聆聽故事，即能了解到英語動詞在不同情況下的運用。



此外我們也要了解人類的記憶系統是由三個部分組成：短期感覺(Short-term Sensory Store)、短期記憶(Short- term Memory)及長期記憶(Long-term Memory)，從短期記憶而來的信息必須經過「重覆演練亅才會被保存在長期記憶之中。不同的孩子有不同的學習特質，「重覆演練亅所指的並非只有機械性操練的單一途徑，透過閱讀不同的圖書去掌握動詞技巧也是「重覆演練亅的方式之一。



每位孩子皆是獨特的，家長只要找出針對他們各自的學習特性來配合教導，學習效能便可事半功倍。父母的互相支持及對孩子的鼓勵也格外重要，如在教導子女的過程中感到疲累，大家該停一停，好讓彼此之間也有重新調整的機會。

此外若子女在學習過程中有進步，也請勿吝嗇對孩子作出讚賞，因為適時的讚頌對小朋友的學習會產生意想不到的正面效果。

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