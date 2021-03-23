【新冠肺炎】中大發現確診6星期內接受手術死亡率增2.5百分點　第7個星期後進行減少肺部併發症及死亡風險

▲ 中大醫學院專家團隊包括外科學系教授吳兆文（左）、外科學系助理教授二葉香織（中）及麻醉及深切治療學系名譽臨床助理教授陳錦明。（中大提供）

中大今（23日）公布一項研究指，新冠病毒患者於確診後6星期內接受手術，會增加術後的死亡風險，指相關的死亡風險是一般術後的2.5倍以上，建議將手術延至確診後第7個星期或之後進行。

研究共收集140,727個來自116個國家、1,674間醫院的病人數據，覆蓋亞洲、美洲、歐洲、非洲和澳洲。參加者為2020年10月期間於醫院接受手術的病人，當中3,137人在手術前確診感染新型冠狀病毒，其餘97.8%，即137,590人沒有受感染。至於手術後感染新型冠狀病毒的病人已剔除，不包括在研究數據內。

研究團隊發現病人於確診感染新型冠狀病毒後的6星期內，症狀仍未消退的情況下進行手術，會出現較高的術後死亡風險。病人於確診新冠後0至2星期、3至4星期、5至6星期內術後30天死亡率，分別為4%、4%、3.6%。而病人於確診新冠後7個星期或之後進行手術，以及非新冠患者的死亡率則只有1.5%。

研究人員能精確地分析感染新型冠狀病毒後，於不同時段進行非緊急外科手術的死亡風險。而不論以病人的年齡、病情、手術的緊急程度或等級等因素作評估，得出的結果均一致。

外科學系助理教授二葉香織醫生指出，早前發表的研究顯示，半數在手術期間正患有新冠肺炎的病人在術後會出現肺部併發症，增加死亡風險。

麻醉及深切治療學系名譽臨床助理教授陳錦明醫生表示，我們亦觀察到有持續病徵的新冠患者即使於確診後7星期才進行手術，仍有較高6%的死亡率。相反，病徵消退或無徵狀患者的死亡率分別為2.4%及1.3%。因此，我們建議有持續新冠徵狀的患者應將手術日子進一步延後。

是次研究由45個來自中大醫學院外科學系、麻醉及深切治療學系專家和醫院管理局新界東聯網醫生，聯同全球逾1.5萬個外科專家組成的COVIDSurg Collaborative進行，由英國伯明翰大學專家領導，目標為新冠患者建議最佳的手術時機。研究結果最近已於國際學術期刊《Anaesthesia》發表。

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記者：陳麗娜