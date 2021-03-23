【口罩女神】網戀大眼美女一年從未見真身　除口罩露出「廬山真面目」宅男崩潰

▲ 男網民得見女友除下口罩全相，嚇得面容扭曲，貌似幻想破滅。

疫情下人人戴口罩，僅露出一雙明眸，令人難免對口罩下的真樣有著無限遐想。越南一名男子就在網上邂逅一名大眼美女，交往長達一年，直到日前首次視像通話見面時，得見女友除下口罩的全相，即時嚇得面容扭曲，貌似幻想破滅。

據越南媒體報道，一名男網民近日在網上分享一段網戀經歷。事主聲稱跟一位女網友交往一年，從未見過面，直到早前滿心期待二人首次的視像通話時，卻為女方除下口罩的外貌所震攝住：

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戴著口罩的女友有一雙濃眉大眼的漂亮眼睛，但除下口罩時，可見女方嘴唇豐厚，張口一瞬間更露出一排暴牙及牙齦，牙縫略大。而視訊右下方的事主似未能控制表情，瞬間嚇到臉容扭曲。

事件引發網民熱烈議論，有人笑說「不能相信網上情緣」，也有人稱「只能說眼睛真的很美麗」，但亦有人批評事主外貌一般，只是半斤八兩：「你自己也是嚇死人」。有網民就二次創作，代入事主的角色，拍片作更浮誇的表情：

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然而，網上也見有人貼出類似上述事主的「反應圖」，因此事件究竟是純屬惡搞抑或真有其事，實在難下定奪。

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責任編輯：羅嘉欣