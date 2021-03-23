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【春日時裝】FILA推貓星人插畫服飾鼓勵領養動物　部分銷售收益捐贈香港拯救貓狗協會

休閒消費 13:17 2021/03/23

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熱門 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

貓迷Gin Lee參與FILA x PePe Shimada系列，為大家帶來快樂正能量，並且為慈善出心出力。

FILA推出了FILA x PePe Shimada系列，以可愛生鬼的貓咪主角，繽紛艷麗的色彩，為這個春天帶來活力同時，宣揚領養動物的訊息。系列包括Tee、背包及水桶包等等。大家購買系列產品，FILA把部分銷售收益捐贈香港拯救貓狗協會，支持救援貓狗的工作。

點擊大圖了解Gin Lee穿搭：

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人性化貓咪成系列主角

意式時尚運動品牌FILA首度與日本著名藝術家PePe Shimada先生合作，推出以奇趣爛漫的喵星人插畫時尚服飾。

點擊大圖了解日本著名藝術家PePe Shimada先生的創作：

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來自日本福岡的畫家、詩人及旅行家PePe Shimada先生把可愛貓貓插畫跳躍到FILA服飾上，貓貓扮演著不同人類的動態。點擊大圖了解詳情：

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宣揚「領養，不購買動物」

FILA希望藉此系列在這個非常時期將快樂正能量進一步傳遞，特別與香港拯救貓狗協會 (HK Saving Cat and Dog Association) 合作，帶出「領養，不購買動物」的關注。FILA更將撥捐此系列的部份銷售收益給予香港拯救貓狗協會，為貓狗救援工作獻上一份心意。

同場加映：穿靚衫，心情好，不妨自製美食，令心情更好！簡易食譜即睇【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

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