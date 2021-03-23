勞工處辦大灣區青年招聘博覽　應徵者指本港競爭激烈工作機會少欲爭取機會

▲ 勞工處今明兩日舉辦大灣區青年就業計劃招聘博覽。（陳靜儀攝）

政府早前推出大灣區青年就業計劃，鼓勵企業聘請本港青年，並派駐到大灣區培訓。勞工處今明兩日（23至24日）舉辦大灣區青年就業計劃招聘博覽，有應徵者指本港受疫情影響，工作機會減少、競爭激烈，故希望藉計劃爭取工作機會。

招聘會在網上和現場舉行，34間企業將在網上招聘，當中20間亦設現場攤位供即場面試，共提供逾800個職位，包括會計主任、人力資源助理、軟件工程師等。

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24歲城大應用經濟學研究生陳小姐表示，自己即將畢業，難得疫情後可以參加面對面招聘會，想應徵金融相關的職位。她說，自己找找了一個月工作，覺得競爭激烈，投遞過7至8間，包括金融機構、證券行等，但就算面試都無收到結果，最終僅有保險公司開出職位。

她透露自己來自佛山，現時為本港居民，「我自己是廣東人，大灣區發展較快，疫情過後搵工比較難，大灣區是趨勢，希望抓緊機會找到適合工作。」她希望到廣州或深圳，認為大城市機會較多，也可以接觸更多項目，鍛鍊自己。

24歲科大數學與經濟學生黃先生表示，之前在港報考過多間銀行、證券行及市場營銷公司，自己希望嘗試到其他地方工作，而大灣區近年發展蓬勃，認為是適合闖蕩的機會，目標是金融、銀行、市場策劃相關職位。他指，江門、廣州、深圳等地都發展不錯，無特定想去哪地發展，又說自己之前有透過社企在重慶實習半年，適應不算太難。

27歲甘先生在福建廈門的華僑大學就讀工業設計本科，去年3月畢業後回港。他說，原本回港打算休息一下再找工作，不料疫情突然嚴重，工作機會不多。由去年到現在，暫時有2至3份平面、廣告設計的面試，但最終無下文，現時仍在餐飲業做兼職。他希望找初創公司，新媒體或與工業設計有關職位，2周前有向一間科技公司求職，今日見到公司有擺攤，專程到來尋找面試機會，剛才面試後對方稱都可以，著他等通知。

他說，自己本身在內地讀書，不覺得與本港分別好大，「每個地方的習慣一定不一樣，但要生活怎會說不習慣呢？」他又指內地生活較香港更好，例如內地已盛行電子支付，香港近兩年才興盛，覺得內地發展較香港快。

大灣區青年就業計劃共提供2,000個名額，申請者須為2019年至2021學士畢業的本港居民，企業須在香港以月薪至少1.8萬元聘人，並分別安排6至12個月時間，於本港及大灣區工作，政府會按每名獲聘畢業生向企業發放每月1萬元津貼，為期最長18個月。

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記者：徐紹軒