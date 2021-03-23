【港區國安法】47人涉串謀顛覆國家政權被控　尹兆堅向高院申保釋被拒

▲ 尹兆堅今早由囚車押解到高等法院應訊。（梁偉榮攝）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，案中已有11人准保釋外出候訊，其餘36人則續還押候訊，其中1名被告尹兆堅今（23日）向高等法院申請保釋，法官杜麗冰聽取陳詞後拒絕申請，尹續須還押候訊。

尹兆堅今由資深大律師夏博義及大律師譚俊傑代表，律政司一方今由高級檢控官羅天瑋代表。保釋申請今早於高等法院進行，法官杜麗冰聽取雙方陳詞後，即時駁回申請，尹須還押至5月31日於西九龍裁判法院再訊。

被還押的36名被告中，其中徐子見於上周五（19日）向高院申保釋被拒，高院於下周一（29日）上午將處理岑子杰及梁國雄之保釋申請，下午則處理毛孟靜之申請；高院另於下周三（31日）下午處理鍾錦麟之保釋申請。

案中已獲准保釋的11名被告包括楊雪盈、林景楠、呂智恆、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋、何啟明、施德來及李予信。餘下36人則續還押候訊，部分早前再於西九龍裁判法院申請保釋覆核被拒。

餘下36名續被還押被告包括：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、黃子悅、尹兆堅、吳敏兒、譚凱邦、何桂藍、劉頴匡、楊岳橋、陳志全、鄒家成、林卓廷、范國威、梁國雄、岑敖暉、王百羽、余慧明、譚文豪、郭家麒、伍健偉、張可森。

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記者：楊詠渝