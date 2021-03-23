【抗癌鬥士】陳積榮患肺癌完成首次化療　出院發文自勉：一定可以捱得過

▲ 陳積榮完成第一次化療。

37歲的前TVB藝員陳積榮（Jeff），早前公布患上第四期肺癌的壞消息，積極的陳積榮更拍片紀錄治療過程。好友孫慧雪近日在個人社交媒體發文，為醫療費見底的陳積榮籌款。

現年37歲的前TVB藝員陳積榮（Jeff）在去年8月確診患上第四期肺癌的壞消息，十分積極對抗癌魔，可是今年初，癌細胞卻擴散，肺部腫瘤亦比之前擴大，身體狀况轉差。陳積榮更因積蓄近用盡，拍片希望籌得醫藥費，得到不少迴響。

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▲ 陳積榮表示已出院。（取自facebook）

入院完成自次化療

早前再度入院的陳積榮，進行首次化療， 留院接近兩星期，昨晚終於出院。

陳積榮在社交平台發布出院照，向好友報上平台，他留言：「留院接近兩個星期， 昨天晚上終於可以出院，總算完成第一次化療，明白到人係可以好脆弱，但同時堅持，意志，忍耐，一定可以捱得過。」

▲ 陳積榮努力抗癌。（取自facebook）

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他分享：「呢10幾日食唔到，瞓唔好，排便都有問題，成個肚，手腳都脹晒，呢兩日面都開始腫，但係點都好，尋晚響屋企終於可以瞓返覺好，我見到全屋企五個人一齊合力去照顧我一個，真係萬般滋味在心頭，真係好感恩，好感恩，我有一班咁可愛嘅屋企人，呢段時間知道好多朋友都好關心我 ，希望大家可以體諒我確實冇精神逐一 回覆。」

最後他指：「如果有咩相關嘅重要 資訊可以聯絡我女朋友 lillian或者我姪仔 billy whatapp:67198819佢哋會代我處理 多謝各界 嘅關心我嘅朋友 」

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自Jeff公開病情，不少圈中人也伸出緩手，馬浚偉送他兩箱靈芝、陳自瑤、林盛斌亦有作出捐款，天王郭富城並捐出10萬予應急。

不煙不酒患肺癌

去年Jeff透過拍片公開自己的病情，不煙不酒的他從沒想過自己會患上肺癌：「因為這件事我感覺到很多朋友幫我，所以我更加要走出來拍這條片，讓更多人知道我在打一場怎樣的仗。」

▲ 好友孫慧雪一直支持。

TVB第20期訓練班入行的Jeff，在TVB拍劇年資不長，後轉投港視參演劇集《惡毒老人同盟》，飾演李楓的兒子。

早前曾自資執導3部電影包括《戀上36D》、《最囧麻花》和《荒島屍變》，並自編自導自演電影《訓練班》，卻因疫情關係而停止拍攝。醉心幕前的Jeff曾預告繼續有新的拍攝工作，期望在這段香港人不開心的時期，拍一些開心的影片娛樂大家。