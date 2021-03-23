【移居韓國】金融港女韓國滑雪邂逅Oppa　嫁到濟州100萬開cafe賣港式奶茶

▲ 80後香港女生Kennix因一次滑雪與韓國Oppa結緣，並在濟州開cafe賣港式奶茶，過著小確幸的生活。

近年韓劇大流行，大隻又細心的Oppa深受香港女生歡迎。從事銀行業高級客戶經理的Kennix，因一次韓國滑雪之旅與當地的教練結緣，甘願放棄過百萬年薪，在濟州重新出發，開cafe賣港式奶茶和蛋撻，對餐飲業一竅不通的她，如何站穩陣腳後計劃再開兩店？不如聽這韓國人妻現身說法。

▲ 80後香港女生Kennix因一次滑雪與韓國Oppa結緣，並在濟州開cafe賣港式奶茶，開展人生新階段。 (相片來源︰被訪者提供)

80後港女Kennix，2014年跟幾個朋友往韓國滑雪，在網上找私人滑雪教練，就遇上經營滑雪公司的男生Junn，兩人從此結緣，「本來想去日本的，但當時日圓較貴，朋友預算有限就提議去韓國。我們5個女仔包團去龍平，由Junn教滑雪，覺得他教得不錯，往後每年冬天都找他，結果兩個人Long D一起。」

籌備韓國開Cafe 茶餐廳偷師

Kennix大學畢業後就在香港某發鈔銀行做高級客戶經理，替高資產客戶作基金投資及配置，客人非富則貴，她的年薪亦早過百萬，

同事個個兩三層樓揸手，但返工很辛苦，壓力奇大。如美國個市跌，睡覺都會紮醒，怕客戶輸錢翌日不知如何交代，故我們常去shopping減壓。

▲ Kennix與韓國丈夫Junn因滑雪結緣，她也說一切像無心插柳。(相片來源︰被訪者提供)

幾年下來，與Junn感情漸見穩定，「商量過後，要繼續一起就要決定在哪邊生活。他知道我工作辛苦，就建議我到韓國，調節生活步伐。」

Kennix在香港活在金錢世界，自言對數字和股票升跌極敏感，反觀Junn則鍾情戶外活動，愛滑雪及踩單車，「但我說滑雪教練也不是持久的職業，畢竟韓國冬季不長，兼有體能年限，也是時候發展其他事業。」Kennix說。遊遍韓國，Junn覺得濟州的生活節奏最舒服，於是由他先打頭陣，在2017年在當地覓地再開自己的Cafe「藍屋」。

▲ 在大學修讀建築的Junn，在濟州將一間荒廢的祖屋變成一間充滿夢幻色彩的藍屋Cafe，連他們的東主也覺滿意。(相片來源︰被訪者提供)

為完成這小小的夢想，Kennix做了不少準備，

我毫無入廚經驗，在家只懂煮即食麵。但我一些富貴客戶，是開茶餐廳或做飲食業的。我就向他們取經，學習水吧的運作模式，如何沖奶茶檸茶等，慢慢實習。另外也上一些烘焙麵包的課程，到2017年7月我才過濟州一同經營cafe。

辭去高薪厚職，Kennix說自然有掙扎，「由於父母已退休，我是家中大女，每月都要給一大筆錢作他們生活費。但當時只是想眼前有一個改變生活模式的機會，如果不理想，大不了返港做銀行工。」

▲ Kennix與韓國丈夫Junn遊覽濟州的名勝正房瀑布。(相片來源︰被訪者提供)

港式奶茶 韓國人嫌濃味要調稀

Junn覷中濟州開Cafe的兩層建築，原身是一間荒廢多時的祖屋，Kennix表示︰

業主本身都有幾層樓的，屋本擱置着，知道打算開Cafe他都很好奇，傾談下簽5年合約，每年租金只為1,500萬韓圜/約10萬港元，平時起碼1年要2,500萬韓圜起跳的。但我們裝修都花了很多錢，合共投資額約100萬港元，下邊經營Cafe上邊居住。

建築外牆髹了藍色，並取名「藍屋」，Kennix說業主也很滿意這個裝修效果。

韓國濟州人口只約70萬人，天然的旅遊資源豐富，原島居民及外來人都有，各有自己的社群，Kennix說在韓國經營Cafe賣港式奶茶蛋撻，當地人都不易接受。

濟州的潮流，慢首爾起碼兩年，要時間適應新事物，且相當『慢活』，我店開時人們經過只好奇張望。因為我們在濟州南面，西歸浦這旅遊景區的位置，後來才多韓國遊客光顧。韓國人往濟州旅行，像香港人過澳門一樣，機程約幾百港元就可以了。

藍屋Cafe目前有3名員工，除咖啡外還有奶茶、凍檸茶、酥皮蛋撻、雞批、叉燒批等港式口味美食。但Kennix表示，「開始時韓國人覺得奶茶的茶味太濃，會有心跳的不良反應，故現調節過後是較稀釋的口味版。」

濟州樓價 500呎單位200萬港元起跳

Kennix說經營藍屋Cafe不久已收支平衡，2019年已開始賺錢並上了軌道，「慶幸韓國某酒店CEO亦喜歡我們cafe的經營模式和概念，故邀請我們在他旗下一間新落成的酒店內開加盟店，亦歡迎日後的加盟者參與。」此店擬定4月開幕，另外一店則以上班族為市場目標，以賣鮮搾果汁及三文治等輕食為主，也計劃在今年啟業。

談到濟州的樓價，Kennix說相對比韓國其他大城市升幅較慢，買賣流通性較低，全靠口耳相傳的介紹，

濟州北面近機場、市中心，價格相對貴一點，南面就相對化算，以3房2廳800呎單位為例，一年租金約1,000至1,500萬韓圜/約6.8萬至10萬元。

Kennix提到濟州有一個「國際自由城」區份，內邊較多國際學校，樓價也較貴，「我之前都是在國際城內學韓文，富貴人士極多，不少是駕著名貴房車的中國人。那裏以兩房一廳500至600呎單位為例，要500多萬港幣，同樣的面積，濟州市中心可能約200至300萬港元已可。」

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目前Kennix拿的是與韓國人結婚的F6移民簽證在韓居留，談到韓國及香港的文化差異，Kennix說韓國男士也不如外間所講的「大男人」，「我與老公已講明在家時我不太懂做家務，他也說沒問題可以代勞。但對外邊的長輩，說話固然要用敬語，就是在cafe時也要格外有禮貌，這是他們的傳統。」

Kennix表示，比起首爾的國際化，濟州島民更不懂說英語，

開始時，我的朋友都是這裏教英語的外國人，現在才有10多個香港人。來濟州時真的幾寂寞，那時每個月要返一次香港，掛念家人、美食等等，但疫情下沒航班往返，真的要適應濟州的生活了。以前工作壓力大，精神狀態較緊張，所以瞓得麻麻。搬來濟州島後，個人放鬆了，生活放慢，耐性亦好多了，一切也是值得的。

記者︰馮柏偉