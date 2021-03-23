【最後道別】行動不便只能遠看60年愛妻靈堂遺照　孫媳婦揹輪椅伯伯俯視遺容訣別

▲ 相愛60年的愛妻離世，輪椅伯伯被揹著俯視愛妻遺容流淚訣別。

馬來西亞一名輪椅伯伯與愛妻相伴60年，近日愛妻離世，靈堂上雖然放有愛妻棺木，但伯伯因坐著輪椅而未能瞻仰愛妻遺容。最後，孝順的孫媳婦揹著伯伯，讓他俯視愛妻遺容說再見，場面感人。

孫媳婦「Shining_ng」於社交網站發文，指近日祖姑（丈夫的祖母）離世。靈堂上，深愛著妻子的祖翁（丈夫的祖父）因坐著輪椅而一直未能看到妻子的遺容，只能坐在遠遠看著妻子的照片。看到這個場面的孫媳婦不忍心，決定抱起祖翁，讓他看妻子的遺容。

抱起祖翁後，只見他皺著眉頭哭泣，並向妻子交代「不要擔心他」，「他會好好照顧自己」等，

爺爺流淚的那一刻，我的心都碎了。他看著自己最心愛的人最後一面，將阿嬤牢牢記在心中，好好的道別。

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送殯那日，祖翁沒帶手錶，一直問「幾點了」。隨著火化時間愈來愈近，祖翁一直靜靜地望著妻子的遺照。送進火化時，祖翁眼眶泛紅，不停流下眼淚。

千言萬語都彙聚在了眼神中，那一刻也許一生的故事都在眼中快速重播，充滿了不舍和疼惜……

孫媳婦亦在葬禮那幾日特別關注祖翁的情緒，雖然祖翁一直說沒事，不要擔心，但整個儀式結束的那晚，送祖翁回房睡覺後，卻發現祖翁轉身摸著妻子躺的方向，再望著天花板…

看到那個畫面，我的眼淚不受控制拼命狂掉，我的心好像被撕裂一樣。親人去世時並不是最讓人傷心痛苦的，最痛的是慢慢在熟悉的生活情景中處處感受到她曾經的所有。清晰的感知她曾經的一切，漸漸清楚的明瞭她已經永遠不在。

她表示，祖翁與祖姑非常恩愛，拍拖時儘管倆人的家路途遙遠，但祖翁還是會親自安全的送祖姑回家。結婚後，不管生活艱辛一起努力打拼，就算吃盡苦頭也不離不棄。從一無所有，到了擁有自己的一片天。

倆人形影不離十分相愛，無論去到哪裡都是在一起的。就這樣相守走過了60個年頭。

她慨嘆：

生老病死是人生常態，終究是出於一個迴圈。留下的只有活著的人，帶著回憶思念著，多給予家人陪伴，不要失去才後悔。

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責任編輯：羅嘉欣