【7.21暴動案】被告吳偉南出庭自辯　稱相信有人要入村拆祠堂

▲ 被告吳偉南今出庭自辯。（陳國峰攝）

前年721元朗白衣人暴動事件，6名涉案被告否認暴動等6罪，今（23日）於區域法院進行第21天審訊。被告吳偉南今出庭自辯稱，721當天他從沒約其他人到英龍圍，而他當晚途徑元朗站附近的英龍圍牌坊時，看見有人群爭執，他獲告知「呢班人要入嚟拆祠堂」。被告稱相信說法，以及擔心有人破壞財產及傷害村民，遂上前勸人離開，又叫村民返回村內，想避免雙方衝突。

被告吳偉南今出庭自辯，吳供稱，案發期間為路政署的路政維修外判，負責司機及雜務工作。吳指元朗西鐵站附近有「十八鄉五和」，包括東頭村、蔡屋村、黃屋村、英龍圍及大圍村。吳稱他出生後住蔡屋村已30多年，及後搬到錦田居住，他並非原居民，但形容與村民關係融洽，與村長亦熟絡，亦會經常返回村內探望村民。

吳續稱，他與被控同罪的第5被告鄧懷琛並不熟絡，僅知道他是村民，但不知道對方居住何村。吳稱沒有相約鄧於721當天到英龍圍，當天亦從沒約其他人到英龍圍。

吳供稱，721當天早上他6時放工，回家休息後，晚上9時再到元朗鳳群街一店舖飲涼茶及吃飯，及後到附近的燉蛋店吃燉蛋，並買外賣給子女。

吳稱約於晚上11時45分開始駕車回家，並途徑元朗站附近的英龍圍牌坊，看見路上有救護車，他當時不知道所謂何事，亦不知道之前西鐵站上發生何事。吳又指，看到很多身穿不同顏色衣著的人叫囂，而他們左邊有不少村民、老人家及女人等，他擔心是村民發生交通意外，於是將車停泊在大圍村村口。

辯方播放一段現場片段，吳一邊觀看一邊供稱，他下車後看見牌坊附近有人爭執，在其前方的「Kitty姨」向他說「呢班人要入嚟拆祠堂」。吳指當時相信對方所說的話，擔心有人破壞財產及傷害村民，他遂上前勸人離開，希望人群和平散去。

吳續指依他所見，村民人數較少，有群眾壓向他，人群後排有人手持長傘。吳在片中揮手及叫「走呀」，吳供稱是想叫村民返回村內，免雙方衝突。



▲ 首被告王志榮。（陳國峰攝）

另外，首被告王志榮的大律師表示，王不會出庭自辯，亦不會傳召證人作供。次被告黃英傑的代表大律師王詠文則表示，黃不會出庭自辯，但會傳召1名辯方證人作供，惟王大律師提出，希望不在庭上讀出證人所屬的店舖名稱，稱被傳媒廣泛報導後「有啲擔憂」。

在法官多番要求澄清申請特別措施的原因下，王大律師解釋該證人所屬店舖在元朗，曾出現被網上欺凌的情況，故擔憂作證後店舖會被破壞或欺凌。

法官直言「你不如講白啲，係咪好出名有啲『顏色』嘅鋪頭？」王大律師澄清該店舖「好中性」，但過去曾被人標籤為「藍」。

法官則表示，不少店舖也被人標籤為某「顏色」，但仍能做生意，法官認為若證人因為有「顏色」便申請，「個網好似好大」，要求大律師給予其他原因。控方則強調公眾應有知情權。

王繼續解釋，擔心不僅關乎做生意，而因為上庭作為證人。但法官指申請理據不足，拒絕特別處理。王與證人休庭商討後，王稱證人最終決定拒絕出庭作證。

6名否認控罪的被告為王志榮（55歲；運輸工人）、黃英傑（49歲；電工）、鄧懷琛（61歲；商人）、吳偉南（58歲；貨車司機）、鄧英斌（61歲；退休）及蔡立基（40歲；機械技工），他們否認暴動、有意圖傷害他人及串謀有意圖傷害他人等6罪受審。聆訊下午續。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林欣樂