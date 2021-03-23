【夫妻關係】結婚15年與丈夫零性生活　兩子之母每個月找牛郎尋歡

夫妻間怎樣維繫感情或許也是一門學問。在台灣，一名育有兩子的母親在網上求助，指自己與丈夫結婚15年，但已經完全沒有性生活。38歲的她自稱由於仍有性需要，故每個月都會花錢到牛朗店尋歡，令她感到內疚。

仍有性需要每個月去牛郎店2至3次

日前，該人妻於Facebook群組「靠北老公2.0」發文，指自己38歲，是一位白領上班族，與丈夫已婚15年並育有2子。不過隨著時間過去，她稱跟丈夫的關係逐漸疏離，

他跟我沒了想碰對方的欲，我們都不碰對方了，他不肯離婚。

事主指自己雖然38歲，但仍有生理需要，所以會花錢光顧牛郎店，每個月2至3次。她表示只會尋求肉體上的滿足，並不牽涉任何感情，但坦言有罪惡感，於是向網民求助，希望能「戒掉找牛郎的習慣」，

該怎麼辦，對不起婚姻？大家有方法可以教我嗎？

網民表示理解事主行為

帖文一出，網民並沒有大罵事主行為不道德，反而對她處於兩難情況深表同情。「我覺得沒有甚麼對不起啊，另一半不滿足你，你也有顧到家庭，沒甚麼問題，而且是他不願離婚。」、「如妳所言，這也是沒有辦法的辦法！」、「這樣真的好難熬，夫妻感情平淡的如此。也撐著，可能希望老了彼此互相照顧吧。」

另外亦有網民提醒事主小心，不要染到性病。

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責任編輯：王明芳